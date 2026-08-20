É o capitão! Gustavo Gómez empilha recordes e lidera Palmeiras na Libertadores Zagueiro anotou o gol da classificação alviverde contra o Cerro Porteño na última quarta-feira (19)

Gustavo Gómez alcançou um novo recorde na Libertadores. O gol que eliminou o Cerro Porteño e garantiu o Palmeiras nas quartas de final fez do zagueiro o único jogador a marcar em nove edições consecutivas da competição.

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No Palmeiras desde 2018, Gustavo Gómez soma 48 gols pelo clube e é o zagueiro com mais gols na história do time. Na Libertadores, o capitão balançou as redes 15 vezes. Sua edição mais artilheira foi em 2023, quando marcou três gols.

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- Nós vamos jogo a jogo. O objetivo era classificar hoje. O Palmeiras tem um elenco muito forte, com fome de glórias. O caminho é esse: jogar todo jogo como hoje. Se não for na técnica, tem que ir na raça. A Libertadores é muito difícil - disse o capitão após classificação diante do Cerro.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, Gustavo Gómez está com negociações avançadas para estender seu vínculo com o Palmeiras até o fim de 2030. O projeto da diretoria é manter o principal líder do elenco até o fim da carreira. Ao término do novo contrato, o capitão terá 37 anos.

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As partes já chegaram a um acordo financeiro e aguardam apenas os trâmites burocráticos finais para anunciar oficialmente a renovação do contrato do zagueiro.

- Isso é algo simbólico, um documento. Acho que assinar não muda nada. Tenho um compromisso muito grande e sou muito grato ao Palmeiras por tudo o que fez na minha vida e na minha família também. É só um protocolo. Não é problema - comentou o zagueiro.

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Gustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Números de Gustavo Gómez em Libertadores

Em 88 jogos pela Libertadores, sendo 86 como titular, Gustavo Gómez soma 15 gols e uma assistência. Além da presença ofensiva, o zagueiro se destaca pela consistência defensiva, com média de 4,9 cortes e 7,2 ações defensivas por partida.

Gómez também apresenta bom aproveitamento nos duelos, vencendo 65% das disputas e 67% dos confrontos aéreos. Com a bola, tem 85% de precisão nos passes, reforçando a importância do capitão na construção e na proteção da equipe.

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Defensores com mais gols na história da Libertadores

1 . Gustavo Gómez: 15 gols 2 . Rubén Espinoza: 13 gols 3 . Francisco Arce: 12 gols 4 . Nelinho: 11 gols 5 . Gilberto: 10 gols

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