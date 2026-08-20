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Abel desabafa após classificação do Palmeiras e rebate críticas à atuação da equipe

Treinador diz que futebol atual está 'doente' e defende processos estruturados como caminho para conquistas

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/08/2026 08:50
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para desabafar após a classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores. O treinador voltou a criticar a imprensa, afirmou que o futebol está "doentio" e questionou o resultadismo presente no cenário brasileiro. Em campo, sua equipe venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Gómez, e garantiu a vaga mesmo atuando fora de casa.

+ Palmeiras responde má fase com classificação na Libertadores, e Abel Ferreira ganha novo desafio

- Se não ganhar é fraco, não presta, o segundo é uma merda, e por aí adiante. Andamos obcecados pelo sucesso, pelo primeiro lugar. O futebol está doente, essa é minha opinião - destacou o treinador em entrevista coletiva.

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- Já estamos habituados à pressão da imprensa brasileira, e portanto, para nós, claro que sabemos que este era o jogo que podia definir o momento de uma temporada, mas a verdade é que são poucas as equipes do futebol brasileiro que estão em todas as competições, muito poucas - apontou.

Ao comentar o momento vivido no comando técnico do Palmeiras, Abel Ferreira afirmou que o processo e o trabalho não são valorizados quando não são acompanhados por conquistas em campo. Para o treinador, os verdadeiros perdedores são aqueles que desistem no caminho.

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- Se não for o melhor aluno na escola, se não der o retorno, o meu esforço não é valorizado? Chegar e competir sempre. Perder me faz um perdedor? Perdedor é o que desiste - completou o treinador.

O Palmeiras retorna ao Brasil nesta quinta-feira após garantir a classificação e agora volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, recebe o Vasco, penúltimo colocado, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), em busca da vitória após dois tropeços consecutivos na competição.

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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Abel Ferreira em partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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