Abel desabafa após classificação do Palmeiras e rebate críticas à atuação da equipe
Treinador diz que futebol atual está 'doente' e defende processos estruturados como caminho para conquistas
Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para desabafar após a classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores. O treinador voltou a criticar a imprensa, afirmou que o futebol está "doentio" e questionou o resultadismo presente no cenário brasileiro. Em campo, sua equipe venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Gómez, e garantiu a vaga mesmo atuando fora de casa.
Abel vê futebol ‘doente’ e diz que Palmeiras está habituado a pressão após classificação na Libertadores
Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores
+ Palmeiras responde má fase com classificação na Libertadores, e Abel Ferreira ganha novo desafio
- Se não ganhar é fraco, não presta, o segundo é uma merda, e por aí adiante. Andamos obcecados pelo sucesso, pelo primeiro lugar. O futebol está doente, essa é minha opinião - destacou o treinador em entrevista coletiva.
- Já estamos habituados à pressão da imprensa brasileira, e portanto, para nós, claro que sabemos que este era o jogo que podia definir o momento de uma temporada, mas a verdade é que são poucas as equipes do futebol brasileiro que estão em todas as competições, muito poucas - apontou.
Ao comentar o momento vivido no comando técnico do Palmeiras, Abel Ferreira afirmou que o processo e o trabalho não são valorizados quando não são acompanhados por conquistas em campo. Para o treinador, os verdadeiros perdedores são aqueles que desistem no caminho.
- Se não for o melhor aluno na escola, se não der o retorno, o meu esforço não é valorizado? Chegar e competir sempre. Perder me faz um perdedor? Perdedor é o que desiste - completou o treinador.
O Palmeiras retorna ao Brasil nesta quinta-feira após garantir a classificação e agora volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, recebe o Vasco, penúltimo colocado, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), em busca da vitória após dois tropeços consecutivos na competição.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'Há 1 hora
Palmeiras
Gómez exalta classificação do Palmeiras na Libertadores: 'Fome de glórias'Há 1 hora
Fora de Campo
Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na LibertadoresHá 3 horas
Palmeiras
Palmeiras responde má fase com classificação, e Abel ganha novo desafioHá 4 horas
Palmeiras
Abel vê futebol 'doente' e diz que Palmeiras está habituado a pressão após classificação na LibertadoresHá 10 horas
Palmeiras
Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na LibertadoresHá 10 horas
Mais LANCE!