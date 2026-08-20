Palmeiras divulga vídeo e aumenta expectativa por nova terceira camisa Uniforme será lançado na sexta-feira (21) e fará sua estreia no domingo (23), contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro

Modelo será azul, produzido pela Puma, com detalhes em dourado.

Palmeiras lançará sua terceira camisa oficialmente em 21 de agosto.

O Palmeiras aumentou a expectativa dos torcedores pelo lançamento da sua terceira camisa. O clube divulgou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (20) com imagens relacionadas ao terceiro uniforme, que será apresentado oficialmente na sexta-feira (21).

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A terceira camisa do Palmeiras para a temporada 2026 será lançada durante as comemorações do aniversário do clube, celebrado no dia 26 de agosto. O modelo será produzido pela Puma e terá a cor azul como predominante.

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A expectativa é de que o uniforme tenha detalhes em dourado e elementos inspirados na Seleção Italiana campeã da Copa do Mundo de 2006.

O modelo terá semelhanças na tipografia usada nos nomes e números dos jogadores. Os detalhes dourados também fazem parte da identidade visual da nova camisa e ganharão destaque no uniforme azul.

A inspiração na Itália de 2006 cria uma ligação simbólica com uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. Naquela Copa, a Azzurra conquistou o quarto título de sua história ao derrotar a França na decisão, nos pênaltis.

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Quando será lançada a terceira camisa do Palmeiras?

O terceiro uniforme do Palmeiras será apresentado oficialmente na sexta-feira (21). A comercialização começará na mesma data, inicialmente nas lojas oficiais do clube e da Puma.

O lançamento ocorre poucos dias antes do aniversário do Palmeiras, celebrado em 26 de agosto. A proximidade com a data especial do clube aumenta a expectativa pela nova camisa.

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Em 2025, terceiro uniforme do Palmeiras teve predominância do amarelo (Foto: Palmeiras/Divulgação)

A primeira partida do Palmeiras com o terceiro uniforme será no domingo (23), contra o Vasco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto está marcado para as 16h (de Brasília) e será disputado no Nubank Parque.

Assim, o torcedor palmeirense terá a oportunidade de ver pela primeira vez a nova camisa em uma partida oficial poucos dias após o lançamento. O duelo contra o Vasco marcará o início da utilização do terceiro uniforme do Palmeiras na temporada 2026.

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