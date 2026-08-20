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Palmeiras divulga vídeo e aumenta expectativa por nova terceira camisa

Uniforme será lançado na sexta-feira (21) e fará sua estreia no domingo (23), contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro

PorVinícius ValeSão Paulo (SP)
20/08/2026 11:42
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símbolo do Palmeiras na camisa de 2026
Terceira camisa do Palmeiras será lançada nesta sexta-feira (21) (Foto: Palmeiras/Divulgação)
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Palmeiras lançará sua terceira camisa oficialmente em 21 de agosto.
Modelo será azul, produzido pela Puma, com detalhes em dourado.
Inspiração vem da Seleção Italiana campeã de 2006.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Palmeiras aumentou a expectativa dos torcedores pelo lançamento da sua terceira camisa. O clube divulgou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (20) com imagens relacionadas ao terceiro uniforme, que será apresentado oficialmente na sexta-feira (21).

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A terceira camisa do Palmeiras para a temporada 2026 será lançada durante as comemorações do aniversário do clube, celebrado no dia 26 de agosto. O modelo será produzido pela Puma e terá a cor azul como predominante.

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A expectativa é de que o uniforme tenha detalhes em dourado e elementos inspirados na Seleção Italiana campeã da Copa do Mundo de 2006.

O modelo terá semelhanças na tipografia usada nos nomes e números dos jogadores. Os detalhes dourados também fazem parte da identidade visual da nova camisa e ganharão destaque no uniforme azul.

A inspiração na Itália de 2006 cria uma ligação simbólica com uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. Naquela Copa, a Azzurra conquistou o quarto título de sua história ao derrotar a França na decisão, nos pênaltis.

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Quando será lançada a terceira camisa do Palmeiras?

O terceiro uniforme do Palmeiras será apresentado oficialmente na sexta-feira (21). A comercialização começará na mesma data, inicialmente nas lojas oficiais do clube e da Puma.

O lançamento ocorre poucos dias antes do aniversário do Palmeiras, celebrado em 26 de agosto. A proximidade com a data especial do clube aumenta a expectativa pela nova camisa.

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Camisa amarela do Palmeiras, o terceiro uniforme em 2025
Em 2025, terceiro uniforme do Palmeiras teve predominância do amarelo (Foto: Palmeiras/Divulgação)

A primeira partida do Palmeiras com o terceiro uniforme será no domingo (23), contra o Vasco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto está marcado para as 16h (de Brasília) e será disputado no Nubank Parque.

Assim, o torcedor palmeirense terá a oportunidade de ver pela primeira vez a nova camisa em uma partida oficial poucos dias após o lançamento. O duelo contra o Vasco marcará o início da utilização do terceiro uniforme do Palmeiras na temporada 2026.

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