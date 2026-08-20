Manchester City mira contratação de Allan, do Palmeiras
Meia-atacante formado nas categorias de base possui contrato válido com o clube paulista até o fim de 2029
O Manchester City avalia a contratação de Allan, do Palmeiras, nesta janela de transferências. Cria da Academia, o jogador é visto como uma opção para substituir o brasileiro Savinho, que tem negociações avançadas com o Tottenham, também da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Santi Aouna e confirmada pela reportagem do Lance!.
+ Palmeiras responde má fase com classificação na Libertadores, e Abel Ferreira ganha novo desafio
Segundo fontes consultadas, o Palmeiras ainda não recebeu qualquer oferta oficial por Allan e mantém a mesma posição desde a abertura da janela: não negociar seus principais ativos antes do fim da temporada, priorizando os objetivos esportivos em vez do lucro.
- Nossa presidente foi muita clara, temos valorizado muitos jogadores do Palmeiras, normal ter equipes estrangeiras com propostas altíssimas para levar jogadores do Palmeiras. Só que neste momento, a equipe do Palmeiras tem força e sustentabilidade para dizer não. Não estou à espera de perder jogadores fundamentais para nossos objetivos. Já conquistamos um título e lutamos por mais três, disse Abel.
A posição da diretoria alviverde, no entanto, pode mudar dependendo da proposta apresentada pelo City, além das condições de pagamento. O meia-atacante já foi alvo de outros clubes europeus anteriormente, mas o Palmeiras não avançou em nenhuma negociação.
Allan foi titular na classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores, diante do Cerro Porteño, e permaneceu em campo até os acréscimos do segundo tempo. Na temporada, soma 41 partidas, sendo 35 como titular, com seis gols e cinco assistências.
Cria da Academia, Allan renovou seu contrato com o Palmeiras em 2025. O vínculo atual é válido até o fim de 2029. O acordo anterior tinha duração até 2027.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Cena de Leila Pereira em jogo do Palmeiras anima torcedores do Vasco: 'Vem'Há 37 minutos
Palmeiras
Palmeiras divulga vídeo e aumenta expectativa por nova terceira camisaHá 48 minutos
Palmeiras
Abel desabafa após classificação do Palmeiras e rebate críticas à atuação da equipeHá 3 horas
Fora de Campo
Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'Há 5 horas
Palmeiras
Gómez exalta classificação do Palmeiras na Libertadores: 'Fome de glórias'Há 5 horas
Fora de Campo
Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na LibertadoresHá 6 horas
Mais LANCE!