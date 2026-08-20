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Manchester City mira contratação de Allan, do Palmeiras

Meia-atacante formado nas categorias de base possui contrato válido com o clube paulista até o fim de 2029

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/08/2026 12:26
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Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
Allan, do Palmeiras (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

O Manchester City avalia a contratação de Allan, do Palmeiras, nesta janela de transferências. Cria da Academia, o jogador é visto como uma opção para substituir o brasileiro Savinho, que tem negociações avançadas com o Tottenham, também da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Santi Aouna e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Segundo fontes consultadas, o Palmeiras ainda não recebeu qualquer oferta oficial por Allan e mantém a mesma posição desde a abertura da janela: não negociar seus principais ativos antes do fim da temporada, priorizando os objetivos esportivos em vez do lucro.

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- Nossa presidente foi muita clara, temos valorizado muitos jogadores do Palmeiras, normal ter equipes estrangeiras com propostas altíssimas para levar jogadores do Palmeiras. Só que neste momento, a equipe do Palmeiras tem força e sustentabilidade para dizer não. Não estou à espera de perder jogadores fundamentais para nossos objetivos. Já conquistamos um título e lutamos por mais três, disse Abel.

A posição da diretoria alviverde, no entanto, pode mudar dependendo da proposta apresentada pelo City, além das condições de pagamento. O meia-atacante já foi alvo de outros clubes europeus anteriormente, mas o Palmeiras não avançou em nenhuma negociação.

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Allan foi titular na classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores, diante do Cerro Porteño, e permaneceu em campo até os acréscimos do segundo tempo. Na temporada, soma 41 partidas, sendo 35 como titular, com seis gols e cinco assistências.

Cria da Academia, Allan renovou seu contrato com o Palmeiras em 2025. O vínculo atual é válido até o fim de 2029. O acordo anterior tinha duração até 2027.

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Allan, do Palmeiras, e Vegetti, do Cerro Porteño, durante jogo pela Libertadores
Allan, do Palmeiras, e Vegetti, do Cerro Porteño, durante jogo pela Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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