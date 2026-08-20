Cena de Leila Pereira em jogo do Palmeiras anima torcedores do Vasco: 'Vem' Presidente acompanhou o clube na Libertadores

Durante a partida entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores, uma cena envolvendo Leila Pereira animou torcedores do Vasco nas redes sociais. Ao longo do jogo, um torcedor que estava acompanhando o Alviverde na arquibancada chamou a atenção da presidente, que sorriu ao ver o escudo do clube exibido por ele.

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A cena repercutiu nas redes entre os cruz-maltinos, principalmente pelo fato de Marcos Lamacchia, enteado de Leila, ser o principal candidato a comprar grande parte das ações da SAF do clube, além do empréstimo feito pela Crefisa, em outubro de 2025, ao clube carioca.

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Veja algumas reações de torcedores:

Vem, Tia. — Eve Lyn (@Pri_CRVG) August 20, 2026

Todo mundo ama o Vasco, normal. — Mias ◣ ✠ ◥ (@MateusMira97021) August 20, 2026

Vemmmm, Tia Leilaaaaa — Gabriel (@Gabriel1863757) August 20, 2026

É a união Palmeirasco! — Tiago Campana - Falando De Palmeiras (@FalandoDePalme1) August 20, 2026

Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras contra o Cerro na Libertadores (Foto DANIEL DUARTE / AFP)

Como foi o jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño na Libertadores?

Primeiro tempo

O primeiro tempo passou longe de ser vistoso. Com muitos erros de passe e disputas concentradas no meio-campo, as equipes tiveram dificuldade para criar oportunidades. A primeira chegada de perigo foi do Cerro Porteño, em chute cruzado que passou ao lado da trave de Carlos Miguel. Com o apoio da torcida, o time paraguaio voltou a ameaçar, desta vez em finalização dentro da pequena área que saiu por cima do gol.

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Acuado, o Palmeiras apostava nos contra-ataques e começou a ganhar terreno. Mesmo sem apresentar bom futebol e com dificuldades para criar, o Alviverde abriu o placar nos minutos finais da etapa. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para marcar.

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Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com maior controle das ações, mantendo o ritmo dos minutos finais do primeiro tempo. Aos poucos, o Cerro Porteño passou a adiantar suas linhas e pressionou o Alviverde em alguns momentos.

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Com o avanço do relógio, os mandantes abusaram dos cruzamentos e das finalizações de fora da área. Carlos Miguel, porém, mostrou a segurança que havia faltado nas últimas semanas e foi o destaque do Palmeiras na etapa final. Para conter a pressão rival, Abel Ferreira promoveu mudanças no meio-campo e na defesa, como Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Apesar da breve pressão, o Alviverde soube administrar a vantagem e confirmou a classificação.

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