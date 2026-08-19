Palmeiras aumenta premiação na Libertadores após avançar às quartas de final
Vaga fora de casa garantiu R$ 9 milhões aos cofres do clube paulista
O Palmeiras garantiu uma nova premiação na Libertadores ao vencer o Cerro Porteño, fora de casa, e avançar às quartas de final. O capitão Gustavo Gómez marcou, ainda no primeiro tempo, o gol que garantiu a classificação do time alviverde.
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Com a vaga, o Palmeiras embolsou US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões), além dos R$ 16,8 milhões já acumulados nas fases anteriores da competição. Com isso, o clube chega a R$ 25,8 milhões em premiações na atual edição da Libertadores.
Caso avance novamente de fase, o Palmeiras receberá mais R$ 11,8 milhões. O título da competição vale aproximadamente R$ 130 milhões, enquanto o vice-campeonato garante R$ 36 milhões. A diferença entre as duas premiações é de R$ 94 milhões.
Classificado, o Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Mirassol para conhecer seu próximo adversário. No jogo de ida, disputado no Brasil, as equipes empataram por 1 a 1. A definição da vaga acontece no Equador.
Premiação fase a fase na Libertadores 2026
- Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)*
- Vitória na fase de grupos: 340 mil dólares (R$ 1,75 milhão)
- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)*
- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)*
- Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)
- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)
- Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)
*Valores já embolsados pelo Palmeiras na atual edição da Libertadores
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