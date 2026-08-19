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Adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será definido nesta quinta

Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira (19)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 21:07
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Time do Palmeiras perfilado para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores
Time do Palmeiras perfilado para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O Palmeiras se classificou ás quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira (19), no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção. Com gol de Gustavo Gómez, o Verdão avançou na competição e vai descobrir seu adversário da próxima fase na quinta-feira (20).

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O vencedor do confronto entre LDU Mirassol enfrentará o Palmeiras, que venceu por 1 a 0 o Cerro Porteño, fora de casa. As quartas de final da Copa Libertadores estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 17 de setembro.

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Mirassol vai em busca de mais um feito histórico para o clube, na próxima quinta-feira (20), a equipe paulista visita a LDU pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa Libertadores. A partida será realizada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, a partir das 19h (de Brasília).

Classificação do Palmeiras é importante para evitar prejuízo financeiro

Uma vaga nas quartas de final garante ao clube cerca de R$ 9 milhões, que se somam aos R$ 16,35 milhões já faturados anteriormente. As demais competições, por sua vez, distribuem valores menores em premiações, se comparadas à Libertadores, mas também contribuem para que a diretoria alcance a meta de reduzir o déficit superior a R$ 100 milhões registrado no primeiro semestre.

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Gustavo Gómez marcou o gol da vitória do Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
Gustavo Gómez marcou o gol da vitória do Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

A presidente Leila Pereira tem como principal objetivo a conquista de títulos, com foco na Copa Libertadores, troféu que ainda não levantou desde que assumiu o comando do clube. Para isso, barrou a saída de jogadores considerados importantes, como Flaco López e Allan, mesmo diante da pressão financeira para alcançar R$ 400 milhões em receitas com transferências no ano.

A estratégia, por sua vez, depende do avanço do Palmeiras nas competições que disputa, além de negociações consideradas secundárias. Entre os nomes que podem ser envolvidos estão jogadores formados nas categorias de base e ainda sem grande rodagem no profissional, como Riquelme Fillipi e Benedetti. Outra fonte de receita são atletas emprestados que podem ser negociados em definitivo com seus atuais clubes. Micael e Luighi estão entre eles.

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Premiação Libertadores 2026

  • Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada*
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,45 milhões)*
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

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