Palmeiras responde má fase com classificação, e Abel ganha novo desafio Gol de Gómez garante Palmeiras nas quartas da Libertadores após atuação pragmática no Paraguai

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O Palmeiras deixou para trás a má fase recente e venceu fora de casa para garantir a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. A equipe vinha de quatro partidas sem vitória até o duelo da última quarta-feira (19), em Assunção, sequência que havia colocado em dúvida sua capacidade de competir nas três frentes que ainda disputa.

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Dentro de campo, o Palmeiras apresentou um futebol que passou longe de ser vistoso, mas foi eficiente para garantir a vaga. Foi da cabeça de Gustavo Gómez, principal líder do elenco e único remanescente da primeira conquista da Libertadores na "Era Abel Ferreira", que saiu o gol da classificação. Foram apenas três finalizações no alvo e 17 faltas cometidas, números que ajudam a dimensionar a dinâmica do confronto.

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Apesar do placar magro, a equipe comandada por Abel Ferreira nunca teve a vaga realmente ameaçada depois de abrir vantagem com o gol de seu zagueiro. A solidez defensiva, que havia deixado a desejar nos últimos jogos, voltou a aparecer. No Paraguai, a comissão técnica retomou a formação com três zagueiros de origem, considerada essencial pelo treinador para o funcionamento da equipe.

- Faltam os três zagueiros. Se tivéssemos três zagueiros hoje não sofreríamos os gols - detalhou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após derrota por 3 a 2 para o Fluminense pelo Brasileirão.

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O resultado também encerra o jejum do Palmeiras diante do Cerro Porteño e marca o fim da série de encontros entre as equipes nesta Libertadores. Ao todo, foram quatro confrontos, com o primeiro triunfo palmeirense justamente no mais decisivo deles.

Abel Ferreira chega à sua quinta quartas de final de Libertadores pelo Palmeiras com um novo desafio: fazer o time corresponder, em campo, ao investimento realizado pela diretoria fora dele. O atual elenco é o mais completo da passagem do treinador pelo clube, com opções variadas para todos os setores e uma condição rara no futebol nacional: a manutenção de suas principais peças a médio prazo.

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- O Palmeiras não está a passar um bom momento, mas daqui a mais uma semana ou um ou dois jogos a gente vê. A análise que vocês fazem é do momento, não estamos bem no momento - analisou Abel recentemente.

Serão poucas horas para comemorar a classificação antes da virada de chave já nesta quinta-feira, quando o elenco inicia a preparação para o duelo contra o Vasco. Se na Libertadores o time deu uma resposta com a classificação fora de casa, agora precisa voltar a responder no Brasileirão, depois de ver a vantagem sobre o Flamengo diminuir com a sequência de jogos sem vitória nas últimas rodadas.

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O cenário diante do Vasco, por sua vez, aparece como uma boa oportunidade para o Palmeiras retomar o caminho das vitórias no campeonato. O adversário não vence há sete rodadas e ocupa a vice-lanterna, enquanto visita o Palmeiras no Nubank Parque.

Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores, pela volta das oitavas de final da Libertadores (Foto DANIEL DUARTE / AFP)

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Carlos Miguel reage à instabilidade

Assim como o Palmeiras, Carlos Miguel demonstrou fragilidades nas últimas semanas, marcadas por erros individuais. As atuações recentes, inclusive, colocaram em xeque a capacidade de o goleiro manter sua condição de titular na sequência da temporada. No jogo mais importante do segundo semestre até o momento, no entanto, ele deu uma resposta com uma atuação segura diante de um estádio lotado.

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Quando exigido, Carlos Miguel respondeu sob as traves e nas saídas do gol, seu principal ponto de atenção nas últimas partidas. Foram três defesas e sete recuperações de bola, mas, sobretudo, uma atuação marcada pela segurança em suas ações, principalmente nos minutos finais, quando o Cerro Porteño pressionava em busca do empate para evitar a eliminação diante de sua torcida.

- Independente das circunstâncias, não pare de trabalhar, porque sempre haverá algo a ser vencido - afirmou o goleiro após a classificação.

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