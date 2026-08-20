Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na Libertadores
Verdão se classificou após vencer o Cerro Porteño por 1 a 0
Após vencer o Cerro Porteño por 1 a 0 na última quarta-feira (19), o Palmeiras voltou a provocar o Corinthians. Com a vitória, o Verdão se classificou ás quartas de final da Conmebol Libertadores e alcançou as 150 vitórias na competição continental, usando desses dados para provocar o rival.
Abel vê futebol ‘doente’ e diz que Palmeiras está habituado a pressão após classificação na Libertadores
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"Nós temos 150 vitórias, eles têm 149 jogos. Libertadores é para porcos", escreveu o Palmeiras, nas redes sociais.
➡️Adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será definido nesta quinta
Aí é loucura... pic.twitter.com/LBsNv3AKi9— SE Palmeiras (@Palmeiras) August 20, 2026
Palmeiras e Corinthians, arquirrivais históricos, vêm trocando provocações desde a última semana. A primeira investida partiu do Verdão, que fez uma brincadeira envolvendo as negociações para a renovação de contrato de Memphis Depay.
O acordo inicialmente não avançou, mas, depois de uma reviravolta nas tratativas, o atacante holandês permaneceu no clube. Com a confirmação, o Corinthians aproveitou a oportunidade para responder à provocação.
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Assim como o Palmeiras, o Corinthians segue na disputa da Libertadores e ainda busca uma vaga nas quartas de final. O Timão entra em campo nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena, para enfrentar o Rosario Central. No primeiro confronto entre as equipes, realizado na Argentina, houve empate por 0 a 0.
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