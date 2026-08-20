Palmeiras treina no Paraguai, e Abel recebe homenagem Comandante foi recebido na sede da Conmebol após atividades da equipe em Luque, no Paraguai

Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (20) no campo da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os titulares no duelo contra o Cerro Porteño realizaram trabalho regenerativo no hotel, enquanto o restante do elenco participou de atividades físicas e técnicas sob o comando da comissão técnica.

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A delegação alviverde retorna a São Paulo ainda nesta tarde e dará sequência, nos próximos dias, à preparação para a partida contra o Vasco, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, apesar dos tropeços nas últimas duas rodadas. A vantagem para o segundo colocado, Flamengo, caiu para três pontos na tabela de classificação. Vale lembrar que a equipe carioca tem uma partida a menos, contra o Mirassol, no Maracanã.

Ao término das atividades, Abel Ferreira foi convidado a visitar a sede da Conmebol, onde foi recebido por Nery Pumpido, secretário-adjunto da entidade. O treinador alviverde recebeu réplicas das taças da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, competições continentais que conquistou à frente do Palmeiras.

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Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, Abel Ferreira chegou à sua quinta classificação às quartas de final em seis participações na Libertadores pelo Palmeiras. Ao todo, o treinador soma dois títulos, conquistados em 2020 e 2021, além de um vice-campeonato, diante do Flamengo, na última edição.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebeu homenagem da Conmebol após se classificar às quartas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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