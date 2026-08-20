Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras treina no Paraguai, e Abel recebe homenagem

Comandante foi recebido na sede da Conmebol após atividades da equipe em Luque, no Paraguai

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/08/2026 14:05
Favorite o Lance! no Google
Luis Pacheco, volante do Palmeiras, participou da classificação na Libertadores
Luis Pacheco, volante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (20) no campo da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os titulares no duelo contra o Cerro Porteño realizaram trabalho regenerativo no hotel, enquanto o restante do elenco participou de atividades físicas e técnicas sob o comando da comissão técnica.

+ Manchester City mira contratação de Allan, do Palmeiras

A delegação alviverde retorna a São Paulo ainda nesta tarde e dará sequência, nos próximos dias, à preparação para a partida contra o Vasco, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, apesar dos tropeços nas últimas duas rodadas. A vantagem para o segundo colocado, Flamengo, caiu para três pontos na tabela de classificação. Vale lembrar que a equipe carioca tem uma partida a menos, contra o Mirassol, no Maracanã.

Ao término das atividades, Abel Ferreira foi convidado a visitar a sede da Conmebol, onde foi recebido por Nery Pumpido, secretário-adjunto da entidade. O treinador alviverde recebeu réplicas das taças da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, competições continentais que conquistou à frente do Palmeiras.

continua após a publicidade

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, Abel Ferreira chegou à sua quinta classificação às quartas de final em seis participações na Libertadores pelo Palmeiras. Ao todo, o treinador soma dois títulos, conquistados em 2020 e 2021, além de um vice-campeonato, diante do Flamengo, na última edição.

Abel Ferreira com a taça da Libertadores
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebeu homenagem da Conmebol após se classificar às quartas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Palmeiras

Manchester City mira contratação de Allan, do Palmeiras

Há 1 hora
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sorrindo

Fora de Campo

Cena de Leila Pereira em jogo do Palmeiras anima torcedores do Vasco: 'Vem'

Há 2 horas
símbolo do Palmeiras na camisa de 2026

Palmeiras

Palmeiras divulga vídeo e aumenta expectativa por nova terceira camisa

Há 2 horas
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã

Palmeiras

Abel desabafa após classificação do Palmeiras e rebate críticas à atuação da equipe

Há 5 horas
Leila Pereira durante partida do Palmeiras

Fora de Campo

Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'

Há 6 horas
Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras

Palmeiras

Gómez exalta classificação do Palmeiras na Libertadores: 'Fome de glórias'

Há 7 horas
Mais LANCE!
O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Cerro Porteño, durante partida válida pelas oitavas de final, volta, da Conmebol Libertadores, no Estádio La Nueva Olla.

Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na Libertadores

Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa

Palmeiras responde má fase com classificação, e Abel ganha novo desafio

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira

Abel vê futebol 'doente' e diz que Palmeiras está habituado a pressão após classificação na Libertadores

Palmi

Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores

O time do Palmeiras, em jogo contra a equipe do Cerro Porteño, durante partida válida pelas oitavas de final, volta da Conmebol Libertadores - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras garante nova premiação na Libertadores após avançar às quartas

André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Rizek questiona lance polêmico em Cerro x Palmeiras: 'Qual a diferença?'

Time do Palmeiras perfilado para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores

Adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será definido nesta quinta

Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores

Palmeiras sobrevive ao Cerro com brilho de Gómez e vai às quartas da Libertadores

Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras

Gustavo Gómez vira assunto em Cerro Porteño x Palmeiras: 'Milagre'

Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa

Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Gustavo Gómez abre o placar

Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Como assistir a Cerro Porteño x Palmeiras no Paramount+?

Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil

Cerro x Palmeiras: escalações confirmadas e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Arias durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño.

Com recordes de investimentos, Palmeiras encara Cerro e mantém disparidade econômica