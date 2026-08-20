Palmeiras encara a LDU nas quartas de final da Libertadores Verdão garantiu vaga ao eliminar o Cerro Porteño no Paraguai

O Palmeiras enfrentará a LDU nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira garantiu a classificação ao vencer o Cerro Porteño por 1 a 0, fora de casa, com gol de cabeça do capitão Gustavo Gómez, na noite da última quarta-feira (19).

A LDU garantiu a vaga nas quartas ao bater o Mirassol, nos pênaltis, nesta quinta-feira (20).

As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Conmebol, responsável pela organização do torneio. A previsão é de que os jogos de ida sejam disputados nos dias 8, 9 ou 10 de setembro, enquanto as partidas de volta estão previstas para 15, 16 ou 17 do mesmo mês.

continua após a publicidade

+ Manchester City mira contratação de Allan, do Palmeiras

Em lados opostos da chave, Palmeiras e Flamengo podem voltar a se encontrar na decisão da competição caso avancem em seus respectivos confrontos. A grande final será disputada novamente em partida única, no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2026

O Palmeiras encerrou a fase de grupos na segunda colocação, com 11 pontos, após três vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado garantiu ao time a vice-liderança do Grupo F, justamente atrás do Cerro Porteño, adversário nas oitavas de final.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No jogo de ida, em São Paulo, as equipes empataram por 1 a 1. Flaco López marcou para o Palmeiras, que atuou com um jogador a menos após a expulsão de Andreas Pereira. O Cerro Porteño chegou ao empate nos minutos finais, em falha do goleiro Carlos Miguel. No Paraguai, o time alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Gómez, e teve a vaga assegurada nas quartas de final.

O Palmeiras já embolsou pouco mais de R$ 25 milhões em premiações na atual edição da Libertadores e atingiu o objetivo esportivo estabelecido pela diretoria para a competição no início do ano. Caso avance novamente, o clube receberá mais R$ 11,84 milhões.

continua após a publicidade

Palmeiras avançou às quartas de final da Libertadores após eliminar o Cerro Porteño no Paraguai (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.