Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação' Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira (19)

O Palmeiras se classificou ás quartas de final da Libertadores na última quarta-feira (19), ao vencer o Cerro Porteño por 1 a 0, fora de casa. Após se classificar, a presidente do Verdão, Leila Pereira, fez uma publicação em referência a uma fala da própria após vitórias do Alviverde.

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Após o apito final, Leila Pereira movimentou as redes sociais ao publicar a frase "posso perguntar?". A manifestação ocorreu em meio ao momento turbulento vivido pelo Palmeiras nas últimas semanas, marcado por resultados negativos da equipe.

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Publicação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após classificação (Foto: Reprodução)

Não é a primeira vez que a presidente do clube utiliza esse tipo de provocação nas redes. Em 2025, após uma classificação do Palmeiras no Campeonato Paulista, Leila publicou: "estão mais calmos?".

Na época, a dirigente esclareceu que a publicação não tinha como objetivo ironizar os torcedores e afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira.

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— Gostaria de fazer um esclarecimento para nossos torcedores e alguns jornalistas que me passaram matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Jamais. Foi uma brincadeira, que vou continuar fazendo. Os torcedores sabem e acompanham meu trabalho aqui no clube — explicou Leila Pereira na ocasião.

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No entanto, nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com a publicação - principalmente pelo momento vivido do clube com a dirigente.

Veja a repercussão da fala:

quando perde ela nunca posta ne — jupiter (@LeobJupiter) August 20, 2026

Ela posta isso como se não fosse obrigação de um dos times mais caros e mais estruturados das Américas que paga o maior salário pro treineiro se classificar contra o penúltimo colocado do Paraguai — 𝕃𝕊𝕋 🇧🇷​🇮🇹​ (@LSTsep1914) August 20, 2026

Acho que os dois times estavam com sangue nos olhos. Os meus sangraram só de assistir. — Luiz Neto (@luiz_muniz21935) August 20, 2026

pela soberba parece que ganhamos do boca juniors de riquelme e cia pic.twitter.com/bXhloISVcn — niero (@nierosep) August 20, 2026

Claro que ela não iria perder a oportunidade — Parcifal (@Zyon1294560) August 20, 2026

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