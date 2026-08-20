Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'

Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira (19)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 07:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Leila Pereira durante partida do Palmeiras
Leila Pereira durante partida do Palmeiras (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

O Palmeiras se classificou ás quartas de final da Libertadores na última quarta-feira (19), ao vencer o Cerro Porteño por 1 a 0, fora de casa. Após se classificar, a presidente do Verdão, Leila Pereira, fez uma publicação em referência a uma fala da própria após vitórias do Alviverde.

➡️Abel vê futebol 'doente' e diz que Palmeiras está habituado a pressão após classificação na Libertadores

Após o apito final, Leila Pereira movimentou as redes sociais ao publicar a frase "posso perguntar?". A manifestação ocorreu em meio ao momento turbulento vivido pelo Palmeiras nas últimas semanas, marcado por resultados negativos da equipe.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras sobrevive ao Cerro com brilho de Gómez e vai às quartas da Libertadores

Publicação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após classificação
Publicação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após classificação (Foto: Reprodução)

Não é a primeira vez que a presidente do clube utiliza esse tipo de provocação nas redes. Em 2025, após uma classificação do Palmeiras no Campeonato Paulista, Leila publicou: "estão mais calmos?".

Na época, a dirigente esclareceu que a publicação não tinha como objetivo ironizar os torcedores e afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira.

continua após a publicidade

— Gostaria de fazer um esclarecimento para nossos torcedores e alguns jornalistas que me passaram matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Jamais. Foi uma brincadeira, que vou continuar fazendo. Os torcedores sabem e acompanham meu trabalho aqui no clube — explicou Leila Pereira na ocasião.

➡️Adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será definido nesta quinta

No entanto, nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com a publicação - principalmente pelo momento vivido do clube com a dirigente.

Veja a repercussão da fala:

Veja os melhores momentos de Cerro Porteño x Palmeiras:

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 (Foto: Ivan Tenicela/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Corinthians x Rosario Central: IA aponta classificado na Libertadores

Há 32 minutos
Artur Jorge em Flamengo x Cruzeiro

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após queda para o Flamengo

Há 57 minutos
O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Cerro Porteño, durante partida válida pelas oitavas de final, volta, da Conmebol Libertadores, no Estádio La Nueva Olla.

Fora de Campo

Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na Libertadores

Há 1 hora
Gerson em ação na classificação do Flamengo contra o Cruzeiro pela Libertadores

Fora de Campo

Flamengo provoca Gerson após classificação na Libertadores; veja

Há 2 horas
Gerson no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo mandam recado a Gerson, do Cruzeiro

Há 7 horas
Árbitro Gustavo Tejera (URU), apitando Flamengo e Cruzeiro na Libertadores

Fora de Campo

Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem'

Há 8 horas
Mais LANCE!
Rossi se lamentando após gol tomado em Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores

Lance de Rossi em Flamengo x Cruzeiro revolta torcedores: 'Já deu'

Gerson e Pedro no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto'

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã

Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem'

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro viraliza: 'Aprendeu'

André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Rizek questiona lance polêmico em Cerro x Palmeiras: 'Qual a diferença?'

Leonardo Jardim em Cruzeiro x Flamengo

Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Everson em Atlético-MG e Bragantino pela Sul-Americana

Everson chama atenção em Atlético-MG x Bragantino: 'Coitado'

À esquerda, Isabella Bernardini posa para foto com o namorado Gabriel Bortoleto, à direita, piloto de Fórmula 1

Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias

Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras

Gustavo Gómez vira assunto em Cerro Porteño x Palmeiras: 'Milagre'

Thiago Mendes e Neymar disputando bola em Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Canal de Neymar divulga resposta inédita do atacante a Thiago Mendes

Taça e bola da final da Champions League 25/26.

Dona da CazéTV, LiveMode terá Champions e Premier League fora do Brasil

Rosario Central x Corinthians

Vidente crava classificado em Corinthians x Rosário Central

Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL

Sportv e Ge TV exibem com exclusividade o primeiro jogo da NFL no Maracanã