Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'
Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira (19)
O Palmeiras se classificou ás quartas de final da Libertadores na última quarta-feira (19), ao vencer o Cerro Porteño por 1 a 0, fora de casa. Após se classificar, a presidente do Verdão, Leila Pereira, fez uma publicação em referência a uma fala da própria após vitórias do Alviverde.
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Após o apito final, Leila Pereira movimentou as redes sociais ao publicar a frase "posso perguntar?". A manifestação ocorreu em meio ao momento turbulento vivido pelo Palmeiras nas últimas semanas, marcado por resultados negativos da equipe.
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Não é a primeira vez que a presidente do clube utiliza esse tipo de provocação nas redes. Em 2025, após uma classificação do Palmeiras no Campeonato Paulista, Leila publicou: "estão mais calmos?".
Na época, a dirigente esclareceu que a publicação não tinha como objetivo ironizar os torcedores e afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira.
— Gostaria de fazer um esclarecimento para nossos torcedores e alguns jornalistas que me passaram matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Jamais. Foi uma brincadeira, que vou continuar fazendo. Os torcedores sabem e acompanham meu trabalho aqui no clube — explicou Leila Pereira na ocasião.
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No entanto, nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com a publicação - principalmente pelo momento vivido do clube com a dirigente.
Veja a repercussão da fala:
quando perde ela nunca posta ne— jupiter (@LeobJupiter) August 20, 2026
Ela posta isso como se não fosse obrigação de um dos times mais caros e mais estruturados das Américas que paga o maior salário pro treineiro se classificar contra o penúltimo colocado do Paraguai— 𝕃𝕊𝕋 🇧🇷🇮🇹 (@LSTsep1914) August 20, 2026
Acho que os dois times estavam com sangue nos olhos. Os meus sangraram só de assistir.— Luiz Neto (@luiz_muniz21935) August 20, 2026
pela soberba parece que ganhamos do boca juniors de riquelme e cia pic.twitter.com/bXhloISVcn— niero (@nierosep) August 20, 2026
Claro que ela não iria perder a oportunidade— Parcifal (@Zyon1294560) August 20, 2026
Veja os melhores momentos de Cerro Porteño x Palmeiras:
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