Rizek questiona lance polêmico em Cerro x Palmeiras: 'Qual a diferença?' Verdão venceu e avançou para as quartas de final da Libertadores

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. O Verdão venceu por 1 a 0 e se garantiu na próxima fase. Após a partida, o jornalista André Rizek questionou um lance polêmica na partida.

Para Rizek, o Fluminense foi "operado" contra o Independiente Rivadavia, também pela Libertadores, em pênalti semelhante ao que não foi marcado para o Palmeiras contra o Cerro Porteño.

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➡️Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Gustavo Gómez abre o placar

- Qual a diferença do lance em que o Palmeiras reclama pênalti agora - para o qual não houve chamado do VAR - e do pênalti que marcaram operando o Fluminense ontem, Conmebol? Lances "iguais", decisões diferentes - questionou o jornalista.

Veja lances polêmicos

Como foi o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño

O primeiro tempo passou longe de ser vistoso. Com muitos erros de passe e disputas concentradas no meio-campo, as equipes tiveram dificuldade para criar oportunidades. A primeira chegada de perigo foi do Cerro Porteño contra o Palmeiras, em chute cruzado que passou ao lado da trave de Carlos Miguel. Com o apoio da torcida, o time paraguaio voltou a ameaçar, desta vez em finalização dentro da pequena área que saiu por cima do gol.

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Acuado contra o Cerro Porteño, o Palmeiras apostava nos contra-ataques e começou a ganhar terreno. Mesmo sem apresentar bom futebol e com dificuldades para criar, o Alviverde abriu o placar nos minutos finais da etapa. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para marcar.

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O Palmeiras voltou para a segunda etapa contra o Cerro Porteño com maior controle das ações, mantendo o ritmo dos minutos finais do primeiro tempo. Aos poucos, o Cerro Porteño passou a adiantar suas linhas e pressionou o Alviverde em alguns momentos.

Com o avanço do relógio, os mandantes abusaram dos cruzamentos e das finalizações de fora da área. Carlos Miguel, porém, mostrou a segurança que havia faltado nas últimas semanas e foi o destaque do Palmeiras contra o Cerro Porteño na etapa final. Para conter a pressão rival, Abel Ferreira promoveu mudanças no meio-campo e na defesa, como Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Apesar da breve pressão, o Alviverde soube administrar a vantagem e confirmou a classificação.

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