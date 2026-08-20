Gómez exalta classificação do Palmeiras na Libertadores: 'Fome de glórias' Zagueiro marcou o gol da classificação contra o Cerro Porteño no Paraguai

Gustavo Gómez adotou tom sereno ao falar sobre o futuro do Palmeiras na Libertadores após a classificação às quartas de final. Na última quarta-feira (19), a equipe venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, fora de casa, com gol de cabeça do capitão nos minutos finais do primeiro tempo.

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Para o zagueiro, é preciso pensar jogo a jogo e, quando faltar inspiração, compensar com transpiração. Único remanescente do atual elenco campeão da Libertadores de 2020, diante do Santos, Gómez voltou a destacar as dificuldades impostas pela competição. Ao mesmo tempo, afirmou manter a mesma "fome de glórias" que tinha quando chegou ao clube.

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- Nós vamos jogo a jogo. O objetivo era classificar hoje. O Palmeiras tem um elenco muito forte, com fome de glórias. O caminho é esse: jogar todo jogo como hoje. Se não for na técnica, tem que ir na raça. A Libertadores é muito difícil - afirmou o capitão do Palmeiras.

Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Mirassol para conhecer seu próximo adversário na Libertadores. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no interior de São Paulo. A vaga será decidida no Equador.

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Antes de voltar a campo pela competição continental, o Palmeiras terá pela frente o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, além dos dois confrontos com o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Gustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras diante do Cerro Porteño na Libertadores (Foto DANIEL DUARTE / AFP)

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