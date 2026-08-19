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Abel vê futebol 'doente' e diz que Palmeiras está habituado à pressão após classificação na Libertadores

Treinador concedeu entrevista após classificar o Alviverde às quartas de final

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
19/08/2026 22:07
Atualizado há 1 minutos
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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel Ferreira concedeu uma entrevista breve, mas sincera, após a classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores. O time venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, com gol do capitão Gustavo Gómez.

+ Palmeiras sobrevive ao Cerro com brilho de Gómez e vai às quartas da Libertadores

O treinador vê o futebol atual "doente" e imediatista. Na visão de Abel, os processos e a constância não são levados em consideração na mesma medida que os resultados alcançados pelo clube. Desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020, ele conquistou 11 títulos.

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- O futebol está doente. Se não ganha é fraco, se não fica em primeiro não importa. O segundo é uma m... Futebol, de uma forma geral, está doente, estamos obcecados com o sucesso, com o primeiro lugar, e poucos valorizam o esforço - desabafou.

Abel Ferreira classificou a vitória como um jogo "de Libertadores" e destacou a capacidade do elenco de lidar com a pressão. Ele reconheceu a importância da partida para as pretensões da equipe na temporada e comemorou o fato de o Palmeiras seguir vivo nas três competições que disputa.

- Nós estamos habituados à pressão da imprensa brasileira. Sabemos que esse era um jogo que poderia definir o momento de uma temporada. São poucas as equipes do futebol brasileiro que estão em todas as competições. Este é um grupo que está a crescer.

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- Já ganhamos uma competição, eu sei que alguns esqueceram, e o balanço só se faz no fim. Temos que continuar a pedalar. O treinador do Palmeiras, dentro do clube, é avaliado pelo resultados - detalhou.

Por fim, elogiou a postura do Cerro Porteño durante toda a eliminatória e o poder de luta da equipe. Também confessou ver o elenco do Palmeiras muito à frente do paraguaio, apesar de considerar o esforço como o principal trunfo para as conquistas.

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- Não posso sair daqui sem destacar o Cerro (Porteño). Há muitas formas de ganhar, não só uma. Se compararmos talento de uma equipe e de outra, não tem comparação... O Palmeiras é muito melhor, mas se compararmos o espírito competitivo, a luta, o esforço. Também se ganha assim. O esforço não se negocia, é a base de tudo - completou.

O Palmeiras retorna ao Brasil na noite desta quarta-feira e inicia, nesta quinta, a preparação para o jogo contra o Vasco, no domingo, no Allianz Parque. O adversário na próxima fase da Libertadores, por sua vez, será conhecido após a partida entre LDU e Mirassol, no Equador.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores
Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Outras respostas de Abel na coletiva

Desafios do elenco do Palmeiras

O campeão é aquele que jamais para de pedalar. Se tivéssemos perdido hoje, amanhã era para continuar a pedalar. Na vida e no futebol, há uma coisa que não podemos fazer: parar de pedalar. Este é um grupo com muito talento, mas não chega. Talento só não ganha jogos. É preciso juntar esforço, química e energia para criar um grupo e uma cultura vencedora. Este é um grupo novo, que está a aprender o que é representar e jogar no Palmeiras. O futebol hoje é muito mais mental do que técnico ou tático.

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Ajuda da base na preparação para o jogo de volta

Somos avaliados pelos processos, pela valorização dos atletas. E, por falar de atletas, queria dizer ao João Gabriel, que foi o líder dos jogadores que estiveram connosco a preparar esta eliminatória, que o bónus para vocês foi dobrado

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