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Gustavo Gómez é destaque da Conmebol após classificação do Palmeiras; veja o vídeo

Jogador ganha post da entidada sul-americana após vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 09:53
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Gustavo Gomez disputa a bola com Hulk no triunfo do Palmeiras sobre o FLuminense
Gustavo Gomez disputa a bola com Hulk no triunfo do Palmeiras sobre o Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Conmebol publicou um vídeo destacando Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, pela intensidade na marcação sobre Hulk na semifinal da Libertadores, disputada no último dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo. O Palmeiras avançou à final após empate no agregado e vitória nos pênaltis contra o Fluminense. O Verdão vai enfrentar o Estudiantes na decisão, no dia 28 de novembro, em Montevidéu.

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Gustavo Gómez, que pode atingir marcas importantes na carreira, protagonizou um duelo físico com Hulk durante o jogo de volta da semifinal da Libertadores, evidenciando sua força e liderança na defesa palmeirense. Apesar da derrota por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Hércules para o Fluminense, o Palmeiras havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, o que levou a decisão para os pênaltis.

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Nas cobranças, o zagueiro paraguaio converteu sua penalidade, contribuindo para a vitória por 5 a 3 do Palmeiras, que contou ainda com a defesa decisiva do goleiro Carlos Miguel na tentativa de Nonato. A classificação garantiu ao clube paulista a quarta final de Libertadores desde 2020, sendo a oitava decisão continental da história do time.

Gómez é uma peça fundamental no elenco comandado por Abel Ferreira, reconhecido pela liderança, regularidade e experiência em jogos decisivos. Antes de se firmar no Palmeiras, o defensor atuou por clubes como Lanús, Milan e Libertad. No clube brasileiro, conquistou títulos nacionais e continentais, tornando-se referência na defesa.

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A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O adversário será o Estudiantes, da Argentina. O Palmeiras busca o tetracampeonato continental, enquanto Gustavo Gómez tentará conquistar o título pela terceira vez.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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