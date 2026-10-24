Giay comemora vitória e manda recado ao Flamengo: 'Nossa parte está feita'
Lateral marcou um dos gols da vitória do clube alviverde
O lateral-direito Agustín Giay comemorou a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol da equipe, o argentino destacou o desempenho do Verdão e ressaltou a importância dos três pontos na disputa pela liderança da competição.
Com o resultado, o Palmeiras colocou pressão sobre o Flamengo, que ainda entra em campo pela rodada. A equipe comandada por Abel Ferreira fez o dever de casa e agora aguarda o compromisso do concorrente direto na disputa pelo título brasileiro.
— Feliz. Acho que o time fez um grande jogo. Fizemos nossa parte que era ganhar em casa e somar mais três. Agora é pensar no jogo de quarta-feira. O Flamengo ainda tem jogo. Mas a nossa parte está feita — disse em entrevista ao Premiere.
Com o resultado, o Palmeiras colocou pressão sobre o Flamengo, que ainda entra em campo pela rodada. A equipe comandada por Abel Ferreira fez o dever de casa e agora aguarda o compromisso do concorrente direto na disputa pelo título brasileiro.
Giay também comentou seu momento individual no Palmeiras e demonstrou compreensão em relação às cobranças da torcida no passado. O argentino afirmou que vive sua melhor fase no clube e valorizou o apoio dos torcedores e o trabalho realizado pela equipe.
— Entendia o lado da torcida. Esse time é muito grande, exige muito. Estou feliz pelo meu presente, acho que estou no meu melhor. Feliz aqui. Temos um time muito bom, um estafe muito bom também e uma torcida espetacular, que está sempre apoiando — completou.
Agustín Giay (Palmeiras) em 2026
- 44 jogos (37 titular)
- 4 gols
- 1 assistência
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 22% de acerto no cruzamento
- 2.2 desarmes por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 3.4 bolas recuperadas por jogo
- 58% de eficiência nos duelos
- 1.1 faltas por jogo
- 0.2 cartões amarelos por jogo
- Nota Sofascore 6.99
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Agustín Giay (Palmeiras) em todas as temporadas
- 105 jogos (82 titular)
- 4 gols
- 1 assistência
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 20% de acerto no cruzamento
- 2.1 desarmes por jogo
- 0.7 interceptações por jogo
- 3.1 bolas recuperadas por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 1.2 faltas por jogo
- 0.1 cartões amarelos por jogo
- Nota Sofascore 6.87
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