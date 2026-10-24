O lateral-direito Agustín Giay comemorou a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol da equipe, o argentino destacou o desempenho do Verdão e ressaltou a importância dos três pontos na disputa pela liderança da competição.

Com o resultado, o Palmeiras colocou pressão sobre o Flamengo, que ainda entra em campo pela rodada. A equipe comandada por Abel Ferreira fez o dever de casa e agora aguarda o compromisso do concorrente direto na disputa pelo título brasileiro.

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— Feliz. Acho que o time fez um grande jogo. Fizemos nossa parte que era ganhar em casa e somar mais três. Agora é pensar no jogo de quarta-feira. O Flamengo ainda tem jogo. Mas a nossa parte está feita — disse em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Palmeiras colocou pressão sobre o Flamengo, que ainda entra em campo pela rodada. A equipe comandada por Abel Ferreira fez o dever de casa e agora aguarda o compromisso do concorrente direto na disputa pelo título brasileiro.

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Giay também comentou seu momento individual no Palmeiras e demonstrou compreensão em relação às cobranças da torcida no passado. O argentino afirmou que vive sua melhor fase no clube e valorizou o apoio dos torcedores e o trabalho realizado pela equipe.

— Entendia o lado da torcida. Esse time é muito grande, exige muito. Estou feliz pelo meu presente, acho que estou no meu melhor. Feliz aqui. Temos um time muito bom, um estafe muito bom também e uma torcida espetacular, que está sempre apoiando — completou.

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Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Agustín Giay (Palmeiras) em 2026

44 jogos (37 titular) 4 gols 1 assistência 0.8 passes decisivos por jogo 22% de acerto no cruzamento 2.2 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 3.4 bolas recuperadas por jogo 58% de eficiência nos duelos 1.1 faltas por jogo 0.2 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.99

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Agustín Giay (Palmeiras) em todas as temporadas