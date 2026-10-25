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Atacante do Palmeiras sente a coxa e preocupa Abel Ferreira

Sosa será reavaliado após sentir fisgada durante vitória sobre o Bragantino

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/10/2026 08:00
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras ganhou mais uma preocupação para a sequência da temporada. O atacante Ramón Sosa sentiu uma fisgada durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O jogador será reavaliado pelo departamento médico do clube neste domingo (25). Até o momento, não há informações sobre a gravidade do problema ou a necessidade de afastamento dos gramados. A situação do paraguaio será acompanhada nos próximos dias.

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A possível baixa aumenta a preocupação da comissão técnica de Abel Ferreira, que já enfrenta dificuldades para contar com todos os jogadores do elenco. O lateral Jefté cumpre suspensão preventiva, enquanto o atacante Vitor Roque está afastado por uma entorse no tornozelo direito. Paulinho, por sua vez, também está fora devido a um trauma na panturrilha direita.

Além dos desfalques, Flaco López iniciou o confronto contra o Red Bull Bragantino no banco de reservas. O atacante argentino foi preservado pela comissão técnica, que busca administrar a condição física dos atletas diante da sequência de compromissos decisivos na temporada.

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Sosa, jogador em uniforme azul, correndo com a bola durante partida de futebol.
Ramón Sosa será reavaliado pelo Palmeiras após sentir fisgada (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24). A equipe comandada por Abel Ferreira agora aguarda o compromisso do Flamengo, que entra em campo na segunda-feira (26), contra o Atlético-MG, no Maracanã, para saber se permanecerá na primeira colocação.

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Em 32 partidas disputadas no Brasileirão de 2026, o Palmeiras acumula 20 vitórias, nove empates e apenas três derrotas, com aproveitamento de 71,9%. O desempenho também se destaca pelos números ofensivos e defensivos: são 56 gols marcados, média de 1,8 por jogo, e 22 sofridos, média de 0,7 por partida.

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Calendário do Palmeiras

  1. 28/10 – Santos x Palmeiras (Brasileirão)
  2. 01/11 – Palmeiras x Vasco (Copa do Brasil, semifinal, ida)
  3. 05/11 – Palmeiras x Remo (Brasileirão)
  4. 08/11 – Vasco x Palmeiras (Copa do Brasil, semifinal, volta)
  5. 18/11 – Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão)
  6. 22/11 – Palmeiras x Flamengo (Brasileirão)
  7. 28/11 – Palmeiras x Estudiantes (Final da Libertadores)
  8. 29/11 – Chapecoense x Palmeiras (Brasileirão)
  9. 02/12 – Palmeiras x Coritiba (Brasileirão)
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