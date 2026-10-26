Messi acompanha partida do Palmeiras; veja fotos

Lionel Messi acompanhou o jogo do Palmeiras contra o Newell's Old Boys nesta segunda-feira (26), pela Messi Cup, torneio internacional sub-16 disputado em Miami, nos Estados Unidos. Antes da partida, o craque argentino recebeu uma camisa do Verdão das mãos de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube.

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O Palmeiras publicou fotos do encontro nas redes sociais e destacou o presente ao camisa 10 da seleção argentina. Veja:

Messi Cup reúne equipes de diferentes continentes

A Messi Cup é disputada entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro e reúne 16 equipes de três continentes, divididas em quatro grupos. Além do Palmeiras, o Brasil é representado pelo Flamengo.

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O Verdão está no Grupo B, ao lado de Barcelona, Arsenal e Newell's Old Boys. Já o Rubro-Negro integra o Grupo D, com Manchester City, Boca Juniors e Cornellà, da Espanha.

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Os dois primeiros colocados de cada chave avançam à Copa Ouro, enquanto as demais equipes disputam a Copa Prata. Na fase de grupos, as partidas têm dois tempos de 30 minutos e, em caso de empate, a decisão vai diretamente para os pênaltis.

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Lionel Messi assistindo a partida do Palmeiras na Messi Cup (Foto: Reprodução)

Jogos de Palmeiras e Flamengo na Messi Cup

Palmeiras

26/10 – Palmeiras x Newell's Old Boys, às 19h

27/10 – Palmeiras x Arsenal, às 17h30

Flamengo

26/10 – Manchester City x Flamengo, às 16h

27/10 – Boca Juniors x Flamengo, às 14h30

Os horários são de Brasília. As partidas têm transmissão pelos canais oficiais da ESPN no YouTube e pelo Disney+, conforme a programação de cada confronto.