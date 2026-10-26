Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Messi acompanha partida do Palmeiras; veja fotos

João Paulo Sampaio presenteou o craque argentino com uma camisa do Verdão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 20:27
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup
Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup (Foto: Divulgação/AFP)

Lionel Messi acompanhou o jogo do Palmeiras contra o Newell's Old Boys nesta segunda-feira (26), pela Messi Cup, torneio internacional sub-16 disputado em Miami, nos Estados Unidos. Antes da partida, o craque argentino recebeu uma camisa do Verdão das mãos de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Palmeiras publicou fotos do encontro nas redes sociais e destacou o presente ao camisa 10 da seleção argentina. Veja:

Messi Cup reúne equipes de diferentes continentes

A Messi Cup é disputada entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro e reúne 16 equipes de três continentes, divididas em quatro grupos. Além do Palmeiras, o Brasil é representado pelo Flamengo.

continua após a publicidade

O Verdão está no Grupo B, ao lado de Barcelona, Arsenal e Newell's Old Boys. Já o Rubro-Negro integra o Grupo D, com Manchester City, Boca Juniors e Cornellà, da Espanha.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam à Copa Ouro, enquanto as demais equipes disputam a Copa Prata. Na fase de grupos, as partidas têm dois tempos de 30 minutos e, em caso de empate, a decisão vai diretamente para os pênaltis.

continua após a publicidade
Lionel Messi assistindo a partida do Palmeiras na Messi Cup
Lionel Messi assistindo a partida do Palmeiras na Messi Cup (Foto: Reprodução)

Jogos de Palmeiras e Flamengo na Messi Cup

Palmeiras

  • 26/10 – Palmeiras x Newell's Old Boys, às 19h
  • 27/10 – Palmeiras x Arsenal, às 17h30

Flamengo

  • 26/10 – Manchester City x Flamengo, às 16h
  • 27/10 – Boca Juniors x Flamengo, às 14h30

Os horários são de Brasília. As partidas têm transmissão pelos canais oficiais da ESPN no YouTube e pelo Disney+, conforme a programação de cada confronto.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.

Futebol Nacional

Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Há 1 minuto
Flaco Lopez e Giay celbram um dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras

Flaco López destaca evolução de Giay e comemora fase artilheira da dupla pelo Palmeiras

Há 4 horas
Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras, sorrindo, com uniforme verde-água.

Palmeiras

Paulinho, Roque e Sosa: Palmeiras volta aos treinos e atualiza DM antes de clássico com o Santos

Há 7 horas
Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Há 8 horas
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Há 12 horas
Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol Nacional

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Há 13 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Atacante do Palmeiras sente a coxa e preocupa Abel Ferreira

Palmeiras x Bragantino; jogadores se abraçam em comemoração

Palmeiras faz dever de casa e joga pressão no colo do Flamengo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, sentado no banco de reservas.

Abel Ferreira exalta esforço do Palmeiras e destaca impacto emocional ' muito grande'

Dois jogadores do Palmeiras celebram com braços abertos em jogo noturno

Giay comemora vitória e manda recado ao Flamengo: 'Nossa parte está feita'

Jogadores do Palmeiras e Bragantino se enfrentando neste sábado (24)

Veja gols em Palmeiras x Bragantino: Maurício e Giay marcam

Sosa, jogador do Palmeiras, lamentando gol anulado em partida contra o Bragantino

Lance de Ramón Sosa em Palmeiras x Bragantino gera revolta: 'Óbvio'

Leila Pereira em entrevista, segurando microfone verde da TV Palmeiras.

Leila Pereira critica Flamengo por tentar reverter eliminação na Libertadores: 'Ridículo'

Torcida do Palmeiras em Barueri

Torcida do Palmeiras provoca Corinthians antes de enfrentar o Bragantino: 'Vai cair'

Abel Ferreira orienta o Palmeiras no triunfo sobre o Fluminense na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Bragantino

palmeiras e rb bragantino arena barueri

Palmeiras vence Bragantino e assume liderança do Brasileirão

Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico

Uruguai divulga pré-lista com trios de Flamengo e Palmeiras

Jogador do Palmeiras Dribla o Jogador de Braga durante o Jogo Palmeras x Braga.

Inteligência artificial crava placar em Palmeiras x RB Bragantino no Brasileirão