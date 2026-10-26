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Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Palmeiras e Flamengo disputam a liderança do Brasileirão; calendário terá Data Fifa em novembro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/10/2026 08:00
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Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.
Brasileirão chega às últimas rodadas com disputas abertas nas duas extremidades da tabela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O futebol brasileiro chega aos últimos meses de 2026 com decisões importantes nas principais competições nacionais e continentais. Enquanto o Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, com disputas pelo título, por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento, a Copa do Brasil se aproxima das semifinais.

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A temporada do futebol brasileiro está prevista para terminar em 6 de dezembro, com a final da Copa do Brasil, enquanto o Brasileirão terá sua última rodada no dia 2. Antes disso, o calendário ainda contará com uma Data Fifa, entre 9 e 17 de novembro, além das decisões da Sul-Americana, em 21 de novembro, e da Libertadores, no dia 28 do mesmo mês.

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O calendário ainda terá uma última Data Fifa, entre os dias 9 e 17 de novembro, período reservado aos compromissos das seleções nacionais. A janela internacional acontecerá depois das semifinais da Copa do Brasil, previstas para os dias 1º, 7 e 8 de novembro, e poderá afetar a preparação dos clubes que tiverem jogadores convocados.

Brasileirão: Palmeiras e Flamengo polarizam disputa pelo título

A briga pelo título brasileiro está concentrada em Palmeiras e Flamengo. Após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 69 pontos e assumiu a liderança. O time carioca aparece logo atrás, com 67 pontos e um jogo a menos, que será disputado nesta segunda-feira (26), contra o Atlético-MG.

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Os números mostram o equilíbrio entre os dois principais candidatos ao título. O Flamengo soma 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 31 partidas, com aproveitamento de 72%. A equipe carioca marcou 61 gols, média de dois por jogo, e sofreu 25, aproximadamente 0,8 por confronto.

Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo
Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Já o Palmeiras disputou 32 partidas, com 20 vitórias, nove empates e três derrotas, alcançando 71,9% de aproveitamento. A equipe paulista marcou 56 gols, média de 1,8 por jogo, e sofreu apenas 22, aproximadamente 0,7 por partida.

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Um dos momentos mais aguardados da reta final será justamente o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, previsto para novembro, no Nubank Parque, em São Paulo. Dependendo dos resultados das rodadas anteriores, o duelo poderá ser decisivo para definir o campeão brasileiro de 2026.

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Disputa por vagas na Libertadores pode ganhar novos capítulos

A corrida pela classificação à Libertadores de 2027 também promete movimentar as últimas rodadas. Cruzeiro e Athletico-PR, ambos com 54 pontos, ocupam a terceira e a quarta colocações, respectivamente. Na sequência aparecem Fluminense, com 51, além de Atlético-MG e Bahia, com 50 pontos cada.

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O cenário, entretanto, pode sofrer alterações por causa dos resultados das competições eliminatórias. Os títulos da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil podem ampliar o número de classificados pelo Brasileirão, abrindo oportunidades para equipes que atualmente estão fora das primeiras posições.

Dependendo da combinação de resultados, a Série A poderá distribuir até nove vagas para a competição continental de 2027.

Goleiro em uniforme cinza, braços abertos diante do gol durante partida noturna.
Vasco venceu o Corinthians na 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação/Corinthians)

Luta contra o rebaixamento esquenta na reta final

Na parte inferior da tabela, a situação também é de pressão. O Corinthians entrou na zona de rebaixamento após perder para o Vasco por 3 a 2, em São Januário, e aparece na 17ª colocação, com 33 pontos. O Internacional, primeiro clube fora do Z4, soma 35 pontos após vencer o Botafogo por 3 a 0.

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Grêmio, com 31 pontos e um jogo a menos, Remo, com 26, e Chapecoense, com 21, completam a zona de rebaixamento. Acima deles, Mirassol, Vitória, Vasco e Coritiba também precisam manter a atenção para evitar complicações nas rodadas finais.

Chances de rebaixamento no Brasileirão 2026*

    1.
  1. Coritiba: 1,9%
    2. 2.
  2. Botafogo: 2,1%
    3. 3.
  3. Vasco: 3,1%
    4. 4.
  4. Vitória: 5,0%
    5. 5.
  5. Mirassol: 12,2%
    6. 6.
  6. Internacional: 32,4%
    7. 7.
  7. Corinthians: 62,3%
    8. 8.
  8. Grêmio: 81,3%
    9. 9.
  9. Remo: 99,45%
    10. 10.
  10. Chapecoense: 99,96%

*Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Jogador do Atlético Mineiro, camisa listrada preto e branco, na partida Atlético Mineiro x Coritiba.
Atlético-MG disputa o título da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Decisões na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana

Além da reta final do Campeonato Brasileiro, o calendário nacional reserva decisões importantes nas competições eliminatórias. A Copa do Brasil se aproxima das semifinais, que terão os confrontos entre Palmeiras e Vasco, de um lado, e Atlético-MG e Grêmio, do outro.

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Na Libertadores, o Palmeiras enfrentará o Estudiantes, da Argentina, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. A equipe comandada por Abel Ferreira busca o tetracampeonato continental e terá pela frente um adversário que eliminou o Flamengo na semifinal. O clube paulista também tenta conciliar a preparação para a decisão com a disputa pelo título brasileiro e os compromissos da Copa do Brasil.

Já na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG será o representante brasileiro na decisão contra o Boca Juniors, da Argentina. O clube mineiro busca uma conquista internacional que, além do troféu, garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027.

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