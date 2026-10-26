Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

O futebol brasileiro chega aos últimos meses de 2026 com decisões importantes nas principais competições nacionais e continentais. Enquanto o Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, com disputas pelo título, por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento, a Copa do Brasil se aproxima das semifinais.

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A temporada do futebol brasileiro está prevista para terminar em 6 de dezembro, com a final da Copa do Brasil, enquanto o Brasileirão terá sua última rodada no dia 2. Antes disso, o calendário ainda contará com uma Data Fifa, entre 9 e 17 de novembro, além das decisões da Sul-Americana, em 21 de novembro, e da Libertadores, no dia 28 do mesmo mês.

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O calendário ainda terá uma última Data Fifa, entre os dias 9 e 17 de novembro, período reservado aos compromissos das seleções nacionais. A janela internacional acontecerá depois das semifinais da Copa do Brasil, previstas para os dias 1º, 7 e 8 de novembro, e poderá afetar a preparação dos clubes que tiverem jogadores convocados.

Brasileirão: Palmeiras e Flamengo polarizam disputa pelo título

A briga pelo título brasileiro está concentrada em Palmeiras e Flamengo. Após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 69 pontos e assumiu a liderança. O time carioca aparece logo atrás, com 67 pontos e um jogo a menos, que será disputado nesta segunda-feira (26), contra o Atlético-MG.

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Os números mostram o equilíbrio entre os dois principais candidatos ao título. O Flamengo soma 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 31 partidas, com aproveitamento de 72%. A equipe carioca marcou 61 gols, média de dois por jogo, e sofreu 25, aproximadamente 0,8 por confronto.

Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Já o Palmeiras disputou 32 partidas, com 20 vitórias, nove empates e três derrotas, alcançando 71,9% de aproveitamento. A equipe paulista marcou 56 gols, média de 1,8 por jogo, e sofreu apenas 22, aproximadamente 0,7 por partida.

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Um dos momentos mais aguardados da reta final será justamente o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, previsto para novembro, no Nubank Parque, em São Paulo. Dependendo dos resultados das rodadas anteriores, o duelo poderá ser decisivo para definir o campeão brasileiro de 2026.

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Disputa por vagas na Libertadores pode ganhar novos capítulos

A corrida pela classificação à Libertadores de 2027 também promete movimentar as últimas rodadas. Cruzeiro e Athletico-PR, ambos com 54 pontos, ocupam a terceira e a quarta colocações, respectivamente. Na sequência aparecem Fluminense, com 51, além de Atlético-MG e Bahia, com 50 pontos cada.

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O cenário, entretanto, pode sofrer alterações por causa dos resultados das competições eliminatórias. Os títulos da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil podem ampliar o número de classificados pelo Brasileirão, abrindo oportunidades para equipes que atualmente estão fora das primeiras posições.

Dependendo da combinação de resultados, a Série A poderá distribuir até nove vagas para a competição continental de 2027.

Vasco venceu o Corinthians na 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação/Corinthians)

Luta contra o rebaixamento esquenta na reta final

Na parte inferior da tabela, a situação também é de pressão. O Corinthians entrou na zona de rebaixamento após perder para o Vasco por 3 a 2, em São Januário, e aparece na 17ª colocação, com 33 pontos. O Internacional, primeiro clube fora do Z4, soma 35 pontos após vencer o Botafogo por 3 a 0.

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Grêmio, com 31 pontos e um jogo a menos, Remo, com 26, e Chapecoense, com 21, completam a zona de rebaixamento. Acima deles, Mirassol, Vitória, Vasco e Coritiba também precisam manter a atenção para evitar complicações nas rodadas finais.

Chances de rebaixamento no Brasileirão 2026*

1 . Coritiba: 1,9% 2 . Botafogo: 2,1% 3 . Vasco: 3,1% 4 . Vitória: 5,0% 5 . Mirassol: 12,2% 6 . Internacional: 32,4% 7 . Corinthians: 62,3% 8 . Grêmio: 81,3% 9 . Remo: 99,45% 10 . Chapecoense: 99,96%

*Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Atlético-MG disputa o título da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Decisões na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana

Além da reta final do Campeonato Brasileiro, o calendário nacional reserva decisões importantes nas competições eliminatórias. A Copa do Brasil se aproxima das semifinais, que terão os confrontos entre Palmeiras e Vasco, de um lado, e Atlético-MG e Grêmio, do outro.

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Na Libertadores, o Palmeiras enfrentará o Estudiantes, da Argentina, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. A equipe comandada por Abel Ferreira busca o tetracampeonato continental e terá pela frente um adversário que eliminou o Flamengo na semifinal. O clube paulista também tenta conciliar a preparação para a decisão com a disputa pelo título brasileiro e os compromissos da Copa do Brasil.

Já na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG será o representante brasileiro na decisão contra o Boca Juniors, da Argentina. O clube mineiro busca uma conquista internacional que, além do troféu, garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027.