Palmeiras sofre com desfalques no ataque antes de último clássico no ano

O Palmeiras visita o Santos na próxima quarta-feira (28) com o objetivo de manter a invencibilidade contra rivais estaduais na temporada 2026. Até o momento, são 11 jogos, com oito vitórias e três empates. No compromisso mais recente, o time alviverde goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

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Para o clássico, porém, a comissão técnica terá desfalques no setor ofensivo. Paulinho segue em recuperação de um trauma na panturrilha, sofrido na partida contra o Fluminense que garantiu ao Palmeiras vaga na final da Libertadores. O atacante ainda não retomou os trabalhos no gramado.

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A expectativa é que o camisa 10 precise de mais algumas semanas para voltar às atividades. Com isso, deve ficar fora do duelo contra o Santos e da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, no fim de semana.

Ramón Sosa, por sua vez, foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita após a vitória sobre o Bragantino. O paraguaio iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Segundo apuração do Lance!, a tendência é que o atacante fique afastado por pelo menos três semanas.

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Vitor Roque avança em recuperação e deve ser novidade

Vitor Roque se recuperou de uma entorse no tornozelo, sofrida no clássico contra o Corinthians, no início do mês, e treinou sem restrições com o restante do elenco na última segunda-feira (26), na Academia de Futebol.

Com isso, o atacante deve ser relacionado para o confronto com o Santos, na Vila Belmiro. A partida será disputada nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras em clássicos na temporada

Palmeiras 1 x 0 Santos - Paulistão

Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Paulistão

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Paulistão

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Paulistão

São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão

Palmeiras 1 x 1 Santos - Brasileirão

Palmeiras 3 x 0 Santos - Copa do Brasil

Santos 0 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil

Palmeiras 2 x 0 São Paulo - Brasileirão

Palmeiras 4 x 1 Corinthians - Brasileirão

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