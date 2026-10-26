Corinthians manda recado a Lula após reeleição à Presidência do Brasil

O Corinthians utilizou suas redes sociais para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República. O petista venceu Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), e garantiu mais quatro anos à frente do país.

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Esta foi a segunda vez que o clube paulista se manifestou publicamente para parabenizar Lula por uma vitória nas urnas. Em 30 de outubro de 2022, após a eleição contra Jair Bolsonaro, o Corinthians também publicou uma mensagem de felicitações ao então presidente eleito, classificando o resultado como uma festa da democracia.

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Desta vez, a publicação voltou a destacar o processo democrático brasileiro. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube desejou sucesso ao presidente reeleito e encerrou a mensagem com uma referência à democracia no país.

— O Sport Club Corinthians Paulista deseja os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito como presidente da república para o mandato dos próximos quatro anos à frente do nosso país. Viva a democracia do Brasil — disse o clube.

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Camisa do Corinthians (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

Lula e o Corinthians

A relação de Lula com o Corinthians é conhecida. O presidente do Brasil é torcedor declarado do clube e costuma fazer referências ao Timão em discursos e eventos públicos.