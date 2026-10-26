IA crava resultado de Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão, e a inteligência artificial cravou o resultado da partida.

➡️ De volta às origens, Paquetá e Bernard vivem momentos distintos antes de Flamengo x Atlético-MG

Na disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras, o Flamengo soma 67 pontos. Já o Atlético-MG, que busca se aproximar do pelotão de cima da tabela, tem 50.

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No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro, além de tentos de Plata e Arrascaeta.

Confira o placar e resultado:

Flamengo 2 x 1 Atlético-MG

O Flamengo iniciará a partida ditando o ritmo, pressionando a saída de bola atleticana com o apoio da torcida no Maracanã e buscando acionar nomes como Paquetá e Samuel Lino. O Atlético-MG, bem postado defensivamente com Castaño e Maycon no meio, tentará explorar a velocidade de Cuello e a armação de Reinier e Bernard nos contra-ataques, conseguindo balançar as redes em uma descida rápida no primeiro tempo. No entanto, a necessidade de vitória do time carioca e a qualidade técnica de seu elenco — com opções como Pedro ou Bruno Henrique — devem prevalecer na etapa final, garantindo um triunfo apertado por 2 a 1 para os mandantes na 32ª rodada do Brasileirão.

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Jogadores do Flamengo lamentam derrota por penaltis em decisao durante partida contra o Estudiantes no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.

Como chega o Atlético-MG

Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, liberado nos últimos dias para treinar com o elenco após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG

🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

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