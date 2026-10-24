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Lance de Ramón Sosa em Palmeiras x Bragantino gera revolta: 'Óbvio'

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 19:23
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Sosa, jogador do Palmeiras, lamentando gol anulado em partida contra o Bragantino
Sosa, jogador do Palmeiras, lamentando gol anulado em partida contra o Bragantino (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras e Red Bull Bragantino estão se enfrentando neste sábado (24), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão. Com primeiro tempo abaixo, Ramón Sosa teve um gol impedido e um pênalti desperdiçado.

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Aos 31 minutos da primeira etapa, Sosa vai para a cobrança do pênalti, tenta deslocar Tiago Volpi, mas manda a bola para fora. O Palmeiras desperdiçou a chance de abrir o placar em Barueri.

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Veja o pênalti:

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Veja a repercussão:

O Palmeiras vem de uma classificação para a final da Copa Libertadores, ao passar pelo Fluminense nesta semana. No Brasileirão, venceu o Athletico-PR na última rodada por 2 a 0. Já o RB Bragantino empatou com o Remo por 1 a 1.

Na tabela de classificação, o Verdão é o vice-líder, com 66 pontos, apenas um atrás do Flamengo. Já o Massa Bruta está em 10º lugar, com 41 pontos.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Barueri, Barueri, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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