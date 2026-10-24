O técnico Abel Ferreira destacou o comprometimento dos jogadores do Palmeiras após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador português valorizou a postura da equipe e ressaltou a importância da recuperação física e emocional do elenco diante da sequência de partidas decisivas na temporada.

Durante a entrevista coletiva, Abel avaliou que o Palmeiras apresentou um desempenho mais leve em comparação à partida diante do Fluminense, na qual a equipe garantiu a classificação nos pênaltis. Segundo o treinador, o desgaste provocado pelos jogos recentes exige atenção especial da comissão técnica, principalmente em relação à preparação mental dos atletas.

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— Eu acho que o que fez a diferença foi o esforço, o compromisso do elenco. Sabemos que há três dias, a intensidade emocional e física foi muito grande. Vocês viram hoje uma equipe mais leve. Esse tipo de jogo tem um impacto mental, emocional, espiritual muito grande. Infelizmente, o ser humano, não só o jogador, mas por natureza, passam por muitas situações na vida. Sofremos mais pela perda do que algo que passou e nem vemos — disse Abel Ferreira.

O comandante também explicou que a comissão técnica precisou administrar a condição dos jogadores para o confronto. Além das lesões que atingem o elenco, Abel mencionou o desgaste acumulado ao longo da temporada e a dificuldade dos atletas em se desligarem das cobranças após cada partida.

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— Nossa única responsabilidade hoje é refrescar a equipe, não em todas as posições, mas em algumas que vinham caindo ao longo dos jogos. Se pensarmos na quantidade de lesões que temos e nos desgastes emocionais e mentais da equipe — completou.

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Mauricio marcou o primeiro gol do Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras soma 32 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro de 2026, com 20 vitórias, nove empates e apenas três derrotas, alcançando um aproveitamento de 71,9%. A equipe também apresenta números expressivos nos dois setores: são 56 gols marcados, média de 1,8 por jogo, e apenas 22 sofridos, média de 0,7 por partida. O desempenho evidencia o equilíbrio entre ataque e defesa ao longo da competição.

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