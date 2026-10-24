Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel Ferreira destaca esforço do Palmeiras e desgaste emocional: 'Muito grande'

Time alviverde venceu por 2 a 0 e assumiu provisoriamente a liderença

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/10/2026 21:39
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, sentado no banco de reservas.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante a partida diante do Bragantino (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

O técnico Abel Ferreira destacou o comprometimento dos jogadores do Palmeiras após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador português valorizou a postura da equipe e ressaltou a importância da recuperação física e emocional do elenco diante da sequência de partidas decisivas na temporada.

Durante a entrevista coletiva, Abel avaliou que o Palmeiras apresentou um desempenho mais leve em comparação à partida diante do Fluminense, na qual a equipe garantiu a classificação nos pênaltis. Segundo o treinador, o desgaste provocado pelos jogos recentes exige atenção especial da comissão técnica, principalmente em relação à preparação mental dos atletas.

continua após a publicidade

— Eu acho que o que fez a diferença foi o esforço, o compromisso do elenco. Sabemos que há três dias, a intensidade emocional e física foi muito grande. Vocês viram hoje uma equipe mais leve. Esse tipo de jogo tem um impacto mental, emocional, espiritual muito grande. Infelizmente, o ser humano, não só o jogador, mas por natureza, passam por muitas situações na vida. Sofremos mais pela perda do que algo que passou e nem vemos — disse Abel Ferreira.

O comandante também explicou que a comissão técnica precisou administrar a condição dos jogadores para o confronto. Além das lesões que atingem o elenco, Abel mencionou o desgaste acumulado ao longo da temporada e a dificuldade dos atletas em se desligarem das cobranças após cada partida.

continua após a publicidade

— Nossa única responsabilidade hoje é refrescar a equipe, não em todas as posições, mas em algumas que vinham caindo ao longo dos jogos. Se pensarmos na quantidade de lesões que temos e nos desgastes emocionais e mentais da equipe — completou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mauricio, jogador de futebol, celebra em campo com os braços abertos, camisa azul.
Mauricio marcou o primeiro gol do Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras soma 32 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro de 2026, com 20 vitórias, nove empates e apenas três derrotas, alcançando um aproveitamento de 71,9%. A equipe também apresenta números expressivos nos dois setores: são 56 gols marcados, média de 1,8 por jogo, e apenas 22 sofridos, média de 0,7 por partida. O desempenho evidencia o equilíbrio entre ataque e defesa ao longo da competição.

continua após a publicidade

Calendário do Palmeiras

  1. 24/10 – Palmeiras 2 x 0 Bragantino (Brasileirão)
  2. 28/10 – Santos x Palmeiras (Brasileirão)
  3. 01/11 – Palmeiras x Vasco (Copa do Brasil, semifinal, ida)
  4. 05/11 – Palmeiras x Remo (Brasileirão)
  5. 08/11 – Vasco x Palmeiras (Copa do Brasil, semifinal, volta)
  6. 18/11 – Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão)
  7. 22/11 – Palmeiras x Flamengo (Brasileirão)
  8. 28/11 – Palmeiras x Estudiantes (Final da Libertadores)
  9. 29/11 – Chapecoense x Palmeiras (Brasileirão)
  10. 02/12 – Palmeiras x Coritiba (Brasileirão)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Palmeiras

Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

Há 1 minuto
Dois jogadores do Palmeiras celebram com braços abertos em jogo noturno

Palmeiras

Giay comemora vitória e manda recado ao Flamengo: 'Nossa parte está feita'

Há 27 minutos
Jogadores do Palmeiras e Bragantino se enfrentando neste sábado (24)

Palmeiras

Veja gols em Palmeiras x Bragantino: Maurício e Giay marcam

Há 2 horas
Sosa, jogador do Palmeiras, lamentando gol anulado em partida contra o Bragantino

Fora de Campo

Lance de Ramón Sosa em Palmeiras x Bragantino gera revolta: 'Óbvio'

Há 2 horas
Leila Pereira em entrevista, segurando microfone verde da TV Palmeiras.

Palmeiras

Leila Pereira critica Flamengo por tentar reverter eliminação na Libertadores: 'Ridículo'

Há 3 horas
Torcida do Palmeiras em Barueri

Palmeiras

Torcida do Palmeiras provoca Corinthians antes de enfrentar o Bragantino: 'Vai cair'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira orienta o Palmeiras no triunfo sobre o Fluminense na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Bragantino

palmeiras e rb bragantino arena barueri

Palmeiras vence Bragantino e assume liderança do Brasileirão

Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico

Uruguai divulga pré-lista com trios de Flamengo e Palmeiras

Jogador do Palmeiras Dribla o Jogador de Braga durante o Jogo Palmeras x Braga.

Inteligência artificial crava placar em Palmeiras x RB Bragantino no Brasileirão

Paulinho, atacante do Palmeiras

Mãe de Paulinho, do Palmeiras, denuncia ataques ao jogador e à família e relata intolerância religiosa

Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria

Raphael Veiga passará por cirurgia e realizará tratamento no Palmeiras

Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras x Estudiantes - final da Libertadores 2026

Palmeiras x Estudiantes: ingressos, data, hora e local da final da Libertadores

Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque

Classificação do Palmeiras consagra Nubank Parque na Libertadores

Jogadores do Flamengo consolam companheiro caído após eliminação na Libertadores

Palmeiras revive provocação do vento para cutucar Flamengo; entenda

Deyverson no banco, sorrindo, durante Palmeiras x LDU na Libertadores

Deyverson comemora eliminação do Flamengo com camisa de Andreas Pereira

Jogador do Flamengo, camisa preta e vermelha com o número 10, em campo durante a partida, torcedores ao fundo.

Torcedores do Palmeiras reagem à eliminação do Flamengo: 'Cheirinho'

Flaco López e Ramon Sosa, do Palmeiras celebram no campo, braços erguidos.

Palmeiras e Estudiantes disputam a final da Libertadores; veja data e local