Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arrascaeta, Plata e Carrascal, o Rubro-Negro garantiu a vitória, enquanto Bernard e Renan Lodi marcaram para a equipe mineira.

➡️ Veja gols em Flamengo x Atlético-MG: Renan Lodi empata

A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG gerou revolta entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais, principalmente pela marcação do pênalti que garantiu o gol decisivo de Carrascal. Aos 51 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou a penalidade após contato entre Léo Pereira e Renan Lodi na área, decisão que provocou questionamentos dos palmeirenses, que classificaram o lance como duvidoso e criticaram a arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja o repercussão:

➡️Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

A equipe mineira abriu o placar com Bernard, mas os rubro-negros se impuseram, dominaram o primeiro tempo e conseguiram a virada, com gol de sorte de Plata e um pintura de Arrascaeta. Na segunda etapa, Eduardo Domínguez fez mudanças certeiras, que colocaram o Galo de volta ao páreo, e o time chegou ao empate em bonito gol de Renan Lodi. No último minuto, porém, o lateral cometeu pênalti em Léo Pereira. Carrascal bateu no cantinho e assegurou a vitória e a liderança ao Flamengo.