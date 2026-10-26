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Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

Rubro-Negro venceu e assegurou liderança nesta segunda-feira (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 22:13
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Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro
Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arrascaeta, Plata e Carrascal, o Rubro-Negro garantiu a vitória, enquanto Bernard e Renan Lodi marcaram para a equipe mineira.

➡️ Veja gols em Flamengo x Atlético-MG: Renan Lodi empata

A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG gerou revolta entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais, principalmente pela marcação do pênalti que garantiu o gol decisivo de Carrascal. Aos 51 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou a penalidade após contato entre Léo Pereira e Renan Lodi na área, decisão que provocou questionamentos dos palmeirenses, que classificaram o lance como duvidoso e criticaram a arbitragem.

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Veja o repercussão:

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A equipe mineira abriu o placar com Bernard, mas os rubro-negros se impuseram, dominaram o primeiro tempo e conseguiram a virada, com gol de sorte de Plata e um pintura de Arrascaeta. Na segunda etapa, Eduardo Domínguez fez mudanças certeiras, que colocaram o Galo de volta ao páreo, e o time chegou ao empate em bonito gol de Renan Lodi. No último minuto, porém, o lateral cometeu pênalti em Léo Pereira. Carrascal bateu no cantinho e assegurou a vitória e a liderança ao Flamengo.

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