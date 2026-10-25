Palmeiras faz dever de casa e joga pressão no colo do Flamengo
Vitória coloca equipe paulista na liderança do Brasileirão
O Palmeiras fez uma partida segura e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Maurício, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo, e Agustín Giay, aos 32 minutos da etapa final. A equipe comandada por Abel Ferreira controlou o confronto, criou oportunidades e poderia ter construído uma vantagem ainda maior.
A superioridade palmeirense ficou evidente nas estatísticas. O Verdão terminou a partida com 56% de posse de bola, 24 finalizações, sendo sete no alvo, contra apenas 11 tentativas do Bragantino, das quais duas tiveram a direção do gol. Além disso, o time da casa criou cinco grandes chances, enquanto o adversário não conseguiu produzir nenhuma oportunidade considerada clara.
O domínio também apareceu na presença ofensiva. Das 24 finalizações do Palmeiras, 19 aconteceram dentro da área, demonstrando a capacidade da equipe de chegar em condições de marcar. O Verdão ainda teve um gol anulado e desperdiçou um pênalti com Ramón Sosa no primeiro tempo. Mesmo com as oportunidades perdidas, manteve o controle da partida e conseguiu transformar sua superioridade em dois gols.
Defensivamente, o Palmeiras também apresentou segurança e pouco sofreu durante os 90 minutos. A equipe somou 21 desarmes, 48 recuperações de bola e permitiu poucas chegadas perigosas do adversário.
Palmeiras 2 x 0 Red Bull Bragantino: números da partida
- Posse de bola: 56% x 44%
- Finalizações: 24 x 11
- Chutes ao gol: 7 x 2
- Grandes chances criadas: 5 x 0
- Finalizações dentro da área: 19 x 4
- Escanteios: 9 x 9
- Passes: 513 x 399
- Desarmes: 21 x 8
- Recuperações de bola: 48 x 40
- Gols esperados (xG): 3,35 x 0,42
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Flamengo pressionado
O Palmeiras vive um momento mais favorável que o Flamengo na temporada. Além de garantir vaga na final da Libertadores, a equipe paulista segue viva na Copa do Brasil e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, colocando pressão sobre o clube carioca, que ainda não entrou em campo nesta rodada.
Por outro lado, o Flamengo atravessa um período turbulento após a eliminação diante do Estudiantes, na semifinal da Libertadores. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe, que agora precisa reagir no Brasileirão para recuperar a liderança e evitar que o Palmeiras amplie sua vantagem na disputa pelo título.
A principal diferença entre os dois clubes está nas possibilidades de conquistas nesta reta final da temporada. Enquanto o Palmeiras permanece na disputa das três principais competições, o Flamengo, que também foi eliminado da Copa do Brasil na quinta fase, tem apenas o Campeonato Brasileiro como possibilidade de título.
Flamengo no Brasileirão 2026
- 31 jogos
- 20V-7E-4D
- 72% de aproveitamento
- 61 gols marcados (2.0 por jogo)
- 25 gols sofridos (0.8 por jogo)
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Palmeiras no Brasileirão 2026
- 32 jogos
- 20V-9E-3D
- 71.9% de aproveitamento
- 56 gols marcados (1.8 por jogo)
- 22 gols sofridos (0.7 por jogo)
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