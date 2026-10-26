Flaco López destaca evolução de Giay e comemora fase artilheira da dupla pelo Palmeiras

Companheiros na seleção argentina, Flaco López concedeu entrevista à TV oficial do Palmeiras e comentou a fase artilheira de Giay. No último fim de semana, na vitória sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral marcou seu quarto gol em oito partidas, consolidando uma sequência positiva com a camisa alviverde.

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Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López revelou algumas brincadeiras nos bastidores do clube e elogiou a evolução de Giay. Segundo o atacante, o bom momento do lateral é fruto do trabalho desenvolvido diariamente.

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- Eu brinquei com o Giay após o jogo, zoei que tinha dado assistência e ele disse que eu quis chutar para o gol (risos). Feliz por ele, ele está tendo um grande final de temporada, eu sei o quanto ele trabalha e ele merece muito tudo o que está acontecendo. Ele está nos ajudando muito, entregando muito para o time com esforço e também com gols e assistências - comentou.

Além da disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está classificado para a final da Libertadores, na qual enfrentará o Estudiantes, após eliminar o Fluminense. Na Copa do Brasil, a equipe alviverde encara o Vasco na semifinal, com o segundo jogo marcado para o Rio de Janeiro.

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Flaco López vê a sequência de compromissos decisivos como motivação na busca pela tríplice coroa. O Palmeiras já conquistou o Campeonato Paulista nesta temporada, ao vencer o Novorizontino na final, e segue na disputa por outros três títulos.

- Estamos muito motivados por termos a possibilidade de continuar disputando ainda os três títulos da temporada, isso é o nosso combustível. Obviamente tem um trabalho por trás de toda comissão, de todo staff e de cada jogador aqui na Academia e em casa. Fora do clube, fazemos o trabalho invisível para ficar sempre na melhor forma e estar à disposição para o treinador escolher as melhores peças para cada jogo. Pessoalmente, estou muito feliz e motivado também por mais um ano estar brigando por tudo - completou.

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O Palmeiras assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro após vencer o Bragantino no último fim de semana e agora aguarda o confronto entre Flamengo e Atlético-MG, que encerra a rodada nesta segunda-feira. O time alviverde tem dois pontos de vantagem sobre a equipe carioca.

Flaco López celebra com Giay o primeiro gol do Palmeiras sobre o Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Calendário do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quatro dias depois, a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Vasco, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

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