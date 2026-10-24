Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, comentou a tentativa do Flamengo de reverter nos tribunais a eliminação para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), o treinador português evitou entrar na discussão jurídica e destacou que sua equipe conquistou a classificação para a decisão dentro de campo.

O Flamengo acionou a Conmebol nesta sexta-feira (24) para contestar a utilização do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes na partida de volta da semifinal. O defensor argentino participou do confronto amparado por uma liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS), obtida após a entidade sul-americana ter recusado seu registro.

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— O que é que eu te posso dizer sobre isso? O nosso objetivo era estar na final e no dia 28. Nós vamos estar lá. Isso que eu te posso dizer. A Conmebol é uma organização extremamente competente. Acredito que um clube com a dimensão do Estudiantes sabe perfeitamente aquilo que deve e pode fazer. Nós chegamos à final no campo. Os Estudiantes ganhou dentro de campo, mas essas questões jurídicas não é comigo. O que eu te sei dizer é que aconteça o que acontecer, Palmeiras dia 28 está na final por mérito — disse o treinador.

Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Leila Pereira detona atitude do Flamengo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também criticou a postura do Flamengo de tentar reverter nos tribunais a eliminação para o Estudiantes. Antes da partida contra o Red Bull Bragantino, a dirigente classificou a atitude do clube carioca como "ridícula" e destacou que o time alviverde conquistou a vaga na final da Libertadores dentro de campo.

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— Coisa feia. Ridículo. A presidente do Palmeiras é muito sincera. O que me interessa é que o Palmeiras está em mais uma final e conseguimos esse êxito dentro das quatro linhas, isso que tem que acontecer sempre. É ridículo tentarmos subterfúgios para termos êxito, sem nenhum motivo — afirmou Leila Pereira em entrevista à TV Palmeiras.

A presidente também relembrou a derrota do Palmeiras para o Flamengo na final da Libertadores de 2025, disputada em Lima, no Peru. A dirigente destacou que o clube paulista aceitou o resultado e concentrou seus esforços na preparação para a temporada seguinte.

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— Ano passado estivemos em Lima, aconteceu o que aconteceu. Calçamos a sandália da humildade, trabalhamos o ano inteiro e estamos novamente numa final de Libertadores, disputando também na Copa do Brasil, brigando no Brasileirão, campeões do Paulistão — completou.



