Veja gols em Palmeiras x Bragantino: Maurício e Giay marcam
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Palmeiras e Red Bull Bragantino estão se enfrentando neste sábado (24), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão. Com um gol anulado, e um pênaliti desperdiçado, Maurício abriu o placar no fim do primeiro tempo com penalidade.
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Aos 55 minutos da primeira etapa, Maurício vai para a cobrança, desloca o Volpi e converte o pênalti. Desta vez, o Verdão abre o placar contra o Bragantino em Barueri.
Veja o gol:
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Aos 32 minutos da segunda etapa, o Verdão troca passes no campo de ataque, a bola passa por Arias e Flaco López e sobra para Giay, que finaliza e amplia o placar em Barueri.
Veja o gol:
O Palmeiras vem de uma classificação para a final da Copa Libertadores, ao passar pelo Fluminense nesta semana. No Brasileirão, venceu o Athletico-PR na última rodada por 2 a 0. Já o RB Bragantino empatou com o Remo por 1 a 1.
Na tabela de classificação, o Verdão é o vice-líder, com 66 pontos, apenas um atrás do Flamengo. Já o Massa Bruta está em 10º lugar, com 41 pontos.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Barueri, Barueri, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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