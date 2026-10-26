Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira (26), contra o Atlético-MG, com 57,9% de probabilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo projeção do projeto Probabilidades no Futebol, desenvolvido por um grupo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A equipe comandada por Leonardo Jardim soma 67 pontos e disputa a liderança com o Palmeiras, que aparece com 42,1% de chances de levantar a taça.

A partida será disputada às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada. Eliminado da Libertadores no meio da semana, o Rubro-Negro tem o Brasileirão como principal objetivo nesta reta final da temporada. Do outro lado, o Atlético-MG soma 50 pontos e tem 48,5% de probabilidade de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027 pelo G5.

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As projeções também indicam o cenário da disputa por vagas na Libertadores de 2027. Flamengo e Palmeiras têm 100% de probabilidade de classificação pelo G5, enquanto Cruzeiro e Athletico-PR aparecem logo atrás. O Atlético-MG, adversário do Rubro-Negro, registra 48,5% de chances de garantir uma vaga por esse caminho.

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Quais são as chances de título do Brasileirão 2026?

O Flamengo lidera a projeção de título, com 57,9% de probabilidade, contra 42,1% do Palmeiras. Os números indicam uma disputa concentrada entre os dois clubes, que reúnem praticamente todas as chances calculadas pelo levantamento da UFMG.

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Apesar de ocupar a terceira posição na tabela, o Cruzeiro tem apenas 0,001% de probabilidade de conquistar o campeonato. Confira os números:

Posição Clube Chance de título 1º Flamengo 57,9% 2º Palmeiras 42,1% 3º Cruzeiro 0,001%

Quais times têm mais chances de ir à Libertadores de 2027?

Na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027 pelo G5, Flamengo e Palmeiras aparecem com 100% de probabilidade de classificação. O Cruzeiro registra 85,6%, seguido pelo Athletico-PR, com 85%.

O Atlético-MG tem 48,5% de chances de garantir uma vaga, enquanto o Fluminense aparece logo atrás, com 46,6%. O Bahia soma 28,6%, e o Santos tem 4,7%.

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Outros clubes apresentam probabilidades inferiores a 1%. É o caso do São Paulo, com 0,78%, do Bragantino, com 0,11%, do Coritiba, com 0,039%, e do Vasco, com 0,031%. Botafogo e Vitória aparecem com 0,008% e 0,001%, respectivamente.

Veja a projeção completa: