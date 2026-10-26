Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Flamengo lidera projeção da UFMG, com 57,9% de chances de conquistar o Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG
Evertton Araújo em ação pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira (26), contra o Atlético-MG, com 57,9% de probabilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo projeção do projeto Probabilidades no Futebol, desenvolvido por um grupo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A equipe comandada por Leonardo Jardim soma 67 pontos e disputa a liderança com o Palmeiras, que aparece com 42,1% de chances de levantar a taça.

A partida será disputada às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada. Eliminado da Libertadores no meio da semana, o Rubro-Negro tem o Brasileirão como principal objetivo nesta reta final da temporada. Do outro lado, o Atlético-MG soma 50 pontos e tem 48,5% de probabilidade de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027 pelo G5.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As projeções também indicam o cenário da disputa por vagas na Libertadores de 2027. Flamengo e Palmeiras têm 100% de probabilidade de classificação pelo G5, enquanto Cruzeiro e Athletico-PR aparecem logo atrás. O Atlético-MG, adversário do Rubro-Negro, registra 48,5% de chances de garantir uma vaga por esse caminho.

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quais são as chances de título do Brasileirão 2026?

O Flamengo lidera a projeção de título, com 57,9% de probabilidade, contra 42,1% do Palmeiras. Os números indicam uma disputa concentrada entre os dois clubes, que reúnem praticamente todas as chances calculadas pelo levantamento da UFMG.

continua após a publicidade

Apesar de ocupar a terceira posição na tabela, o Cruzeiro tem apenas 0,001% de probabilidade de conquistar o campeonato. Confira os números:

PosiçãoClubeChance de título

Flamengo

57,9%

Palmeiras

42,1%

Cruzeiro

0,001%

Quais times têm mais chances de ir à Libertadores de 2027?

Na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027 pelo G5, Flamengo e Palmeiras aparecem com 100% de probabilidade de classificação. O Cruzeiro registra 85,6%, seguido pelo Athletico-PR, com 85%.

O Atlético-MG tem 48,5% de chances de garantir uma vaga, enquanto o Fluminense aparece logo atrás, com 46,6%. O Bahia soma 28,6%, e o Santos tem 4,7%.

continua após a publicidade

Outros clubes apresentam probabilidades inferiores a 1%. É o caso do São Paulo, com 0,78%, do Bragantino, com 0,11%, do Coritiba, com 0,039%, e do Vasco, com 0,031%. Botafogo e Vitória aparecem com 0,008% e 0,001%, respectivamente.

Veja a projeção completa:

ClubeChance de classificação pelo G5

Flamengo

100%

Palmeiras

100%

Cruzeiro

85,6%

Athletico-PR

85,0%

Atlético-MG

48,5%

Fluminense

46,6%

Bahia

28,6%

Santos

4,7%

São Paulo

0,78%

Bragantino

0,11%

Coritiba

0,039%

Vasco

0,031%

Botafogo

0,008%

Vitória

0,001%

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jornalista contesta jogador irregular em semis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista dispara sobre Flamengo na final da Libertadores: 'Deve ser'

Há 1 minuto
Torcida do Santos recebendo a equipe no último sábado (24)

Santos

Santos anuncia venda de ingresso com preço popular para a partida contra o Palmeiras

Há 6 minutos
Jogador do Grêmio chuta a bola em duelo Grêmio x Coritiba

Futebol Nacional

Coritiba x Grêmio: veja as chances de rebaixamento atualizadas no Brasileirão

Há 44 minutos
Seedorf, técnico, em uniforme preto com emblema laranja, em estádio ao fundo.

Corinthians

Corinthians perde meia-atacante para decisão contra o Mirassol

Há 44 minutos
Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Análise: Como o Atlético evoluiu no Brasileirão e se equiparou ao Flamengo no returno?

Há 44 minutos
Tricolor enfrentará o São Paulo na próxima quarta-feira (28) (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Torcida pede saída de atacante do Bahia após post: 'Tapa na cara'

Há 48 minutos
Mais LANCE!
Jogadores alinham-se no gramado: Atlético MG x Cruzeiro Sub 20; bola no centro, estádio vazio ao fundo.

Cruzeiro e Atlético-MG definem título do Campeonato Mineiro Sub-20; saiba onde assistir

Troféu da Bola de Ouro

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Lingard com camisa branca com patrocínios, gritando durante lance em campo.

Corinthians precisa 'repetir' Fluminense de 2009 para evitar queda à Série B

Plata comemora o belo gol marcado no confronto entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão

Opinião: Flamengo e Atlético-MG, uma rivalidade com pesos diferentes

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Vasco vive dilema entre clássico com Flamengo e semifinal da Copa do Brasil

Cuello (Flamengo) driblando jogador do Atlético Mineiro no Maracanã

Atlético mantém equilíbrio em duelos recentes contra o Flamengo no Maracanã

Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24)

Cuca inicia semana com foco no Palmeiras e com possível volta de titular; saiba mais

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Lula no estadio do Corinthians

Após eleições do Brasil, Lula compara Corinthians ao Bolsonaro: 'Só perde'

Wallace, jogador do Grêmio, celebra de joelhos com os braços erguidos em campo.

Grêmio: Wallace supera zagueiros do G-4 em estatísticas e se destaca no Brasileirão

Marino celebra seus primeiros gols pelo Vasco da Gama.

Vitória sobre o Corinthians muda cenário do Vasco na luta contra o rebaixamento; veja números

Osmar Stabile, blazer cinza, camisa cinza, óculos, olhando à direita.

Presidente quebra o silêncio sobre crise no Corinthians e revela bastidores