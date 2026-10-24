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Torcida do Palmeiras provoca Corinthians antes de enfrentar o Bragantino: 'Vai cair'

Organizada entoa cânticos sobre rebaixamento do rival nas arquibancadas

PorGuilherme LesnokRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 18:37
Atualizado há 1 minutos
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A torcida do Palmeiras provocou o Corinthians antes de a bola rolar para o confronto contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Minutos antes da entrada das equipes em campo, quando as arquibancadas ainda estavam sendo preenchidas, integrantes da Mancha Verde, uma das principais torcidas organizadas do Palmeiras, entoaram um canto direcionado ao rival.

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— Você vai cair, gambá! — cantaram os torcedores nas arquibancadas da Arena Barueri.

A provocação acontece em meio à situação delicada do Corinthians no Brasileirão. A equipe iniciou a rodada fora da zona de rebaixamento, mas entrou provisoriamente no Z4 após a vitória do Internacional sobre o Botafogo, por 3 a 0.

O time comandado por Clarence Seedorf enfrenta o Vasco também neste sábado, em São Januário, no Rio de Janeiro. Em caso de vitória, o Corinthians deixará a zona de rebaixamento, independentemente dos demais resultados da rodada.

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Palmeiras x Bragantino no Brasileirão; arcos com logotipos das equipes diante da torcida no estádio.
Palmeiras enfrenta o Bragantino (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Palmeiras x Bragantino

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá cinco desfalques. O lateral Jefté cumpre suspensão preventiva, enquanto o atacante Vitor Roque está fora por uma entorse no tornozelo direito e Paulinho com um trauma na panturrilha direita. Além deles, Piquerez e Andreas Pereira estão suspensos.

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Com as ausências, o treinador português definiu a equipe com três zagueiros e promoveu mudanças na formação titular.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Mauricio e Arthur; Jhon Arias e Sosa.

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Escalação do Bragantino: Tiago Volpi; Ryan, Alyx Vinicius, Gusmán Rodrigues e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Herrera.

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