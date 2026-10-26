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Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Confira as viradas mais emocionantes da história do futebol

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
26/10/2026 13:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)
Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

O futebol é marcado por jogos que desafiam qualquer previsão e transformam derrotas praticamente encaminhadas em vitórias inesquecíveis, Flamengo e Barcelona foram um grande exemplo disso. De partidas históricas do Brasileirão a confrontos decisivos na Europa, algumas viradas atravessaram gerações e entraram para a memória dos torcedores.

Com gols nos minutos finais, atuações individuais marcantes e reviravoltas que mudaram o rumo de campeonatos, esses duelos mostram como uma vantagem confortável pode desaparecer em questão de minutos. O Lance! relembra algumas das maiores viradas do futebol profissional, com histórias que vão muito além do placar.

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Santos 4 x 5 Flamengo: Ronaldinho em jogo de gala

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Em 27 de julho de 2011, a Vila Belmiro foi palco de uma das partidas mais memoráveis da história do Brasileirão. Pela 12ª rodada, o Santos recebeu o Flamengo em um confronto que reuniu Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

Santos começou a partida de forma avassaladora e abriu uma vantagem de 3 a 0 em apenas 25 minutos, coroada pelo golaço antológico de Neymar, que posteriormente lhe rendeu o Prêmio Puskás da FIFA. O Flamengo, no entanto, não se intimidou e iniciou uma reação espetacular ainda no primeiro tempo, empatando o confronto em 3 a 3 com gols de Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Deivid, aproveitando-se também de um momento psicológico crucial após o santista Elano desperdiçar um pênalti cobrado de cavadinha.

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No segundo tempo, a intensidade do confronto continuou no nível mais alto possível quando Neymar recolocou o Santos na liderança logo aos 4 minutos. Foi então que a genialidade de Ronaldinho Gaúcho regeu a virada definitiva do clube carioca: primeiro, ele empatou o duelo em 4 a 4 com uma cobrança de falta inteligente por baixo da barreira e, aos 36 minutos, selou seu hat-trick ao finalizar um contra-ataque mortal que garantiu o triunfo rubro-negro por 5 a 4, imortalizando aquele embate como um verdadeiro monumento ao futebol ofensivo.

Botafogo 3 x 4 Palmeiras: a disputa pelo título brasileiro em 2023

➡️Palmeiras faz dever de casa e joga pressão no colo do Flamengo

Mais de 12 anos depois do duelo entre Santos e Flamengo, outra virada no Brasileirão ganhou dimensão histórica por seu impacto direto na corrida pelo título. Em 1º de novembro de 2023, o Palmeiras visitou o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada, e venceu por 4 a 3 depois de terminar o primeiro tempo perdendo por três gols. O resultado recolocou o time paulista na disputa pela liderança e se tornou um dos capítulos centrais daquela edição do campeonato.

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O Botafogo, então líder da competição, começou melhor e construiu a vantagem com gols de Eduardo, aos 21 minutos, Tchê Tchê, aos 30, e Júnior Santos, aos 36 da primeira etapa. A reação começou logo aos quatro minutos do segundo tempo, quando Endrick marcou dois gols. O Botafogo teve a chance de ampliar novamente após a expulsão de Adryelson, que deixou a equipe com um jogador a menos. Na cobrança do pênalti, porém, Tiquinho Soares parou em defesa de Weverton.

Com superioridade numérica e pressão crescente, Flaco López completou de cabeça uma jogada construída por Endrick e Gustavo Gómez e empatou a partida. Aos 53 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, Murilo aproveitou uma cobrança de falta de Raphael Veiga e marcou o gol da vitória por 4 a 3.

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Rival do Flamengo, Fogão sofreu uma virada relâmpago do Tricolor paulista em 2017 (Foto: Ricardo Nogueira/Folhapress)
Rival do Flamengo, Fogão sofreu uma virada relâmpago do Tricolor paulista em 2017 (Foto: Ricardo Nogueira/Folhapress)

Botafogo 3 x 4 São Paulo: virada nos minutos finais

Continuando pelo Brasileirão, Botafogo e São Paulo protagonizaram uma das viradas mais marcantes daquele ano. O Tricolor venceu por 4 a 3, pela 17ª rodada, depois de estar perdendo por 3 a 1 até os minutos finais.

O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Christian Cueva, mas a vantagem durou pouco. Logo no minuto seguinte, Marcos Vinícius empatou para o Botafogo e, aos 25, voltou a marcar para colocar os cariocas na frente.

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No segundo tempo, o Botafogo ampliou aos 23 minutos, com Guilherme, e chegou a uma vantagem de 3 a 1. O São Paulo ainda teve a oportunidade de diminuir a diferença em uma cobrança de pênalti, mas Cueva parou na defesa de Gatito Fernández. Com o placar desfavorável e o relógio avançando, a equipe paulista precisava de uma reação rápida para evitar mais uma derrota na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

A resposta veio na reta final. Aos 39 minutos, Marcos Guilherme marcou de cabeça e diminuiu a diferença. Dois minutos depois, Hernanes, que fazia sua reestreia pelo São Paulo, empatou a partida e reacendeu a esperança tricolor.

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A virada foi concluída nos acréscimos: aos 47 minutos, Marcos Guilherme marcou novamente e decretou o triunfo são-paulino por 4 a 3. Em uma sequência decisiva, o Tricolor transformou uma derrota por dois gols de diferença em vitória, com três gols nos minutos finais pelo Brasileirão.

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