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Gustavo Gómez mira recordes e terceira conquista de Libertadores pelo Palmeiras

Capitão chega a sua sétima semifinal pelo clube

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/10/2026 10:11
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Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez é o jogador do atual elenco com mais experiência na Libertadores. Diante do Fluminense, o zagueiro disputará sua sétima semifinal pelo clube e buscará levar a equipe de volta à decisão do torneio, que não conquista desde 2021.

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Gómez chegou ao Palmeiras em agosto de 2018, antes do início da era Abel Ferreira, e atravessou diferentes reformulações do elenco enquanto consolidava seu prestígio no clube. De titular, tornou-se peça-chave da equipe e assumiu a braçadeira de capitão durante um período de ascensão esportiva e financeira do Alviverde.

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- Muito bom disputar a minha sétima semifinal de Libertadores pelo Palmeiras. Isso mostra também a seriedade do trabalho do clube, a consistência que é bem difícil de atingir no futebol hoje em dia. É outro grupo agora que começou a se formar, com jogadores novos, de muito talento e, o mais importante, com fome de ganhar e conquistar. Conquistamos o Paulista e agora estamos em busca das três competições. Na Libertadores, enfrentaremos um grande adversário e estamos nos preparando da melhor forma para alcançarmos mais uma final - afirmou.

Gustavo Gómez é o jogador com mais vitórias por um mesmo clube na história da Libertadores, com 60 triunfos pelo Palmeiras. Na sequência, aparece seu ex-companheiro Weverton. O zagueiro paraguaio também é o defensor com mais participações em gols na história do torneio, com 15.

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Gómez detém ainda o recorde de gols marcados em edições consecutivas da Libertadores. O zagueiro balançou as redes pela primeira vez na competição em 2018, ano de sua chegada ao Palmeiras, e manteve a sequência até a atual edição, com um gol diante do Cerro Porteño, nas oitavas de final.

Gómez exalta torcida do Palmeiras

A torcida do Palmeiras esgotou os 4 mil ingressos disponibilizados para o clube no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã. A venda foi concluída apesar dos preços elevados, com entradas que ultrapassam R$ 300.

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O capitão também exaltou o apoio da torcida nas recentes classificações do Palmeiras fora de casa pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e a LDU, no Equador.

- Os nossos torcedores estão em qualquer lugar, foram para o Paraguai, foram para o Equador e agora estarão no Rio. Será uma ajuda muito grande para nós. Quando estamos todos juntos somos mais fortes - completou o capitão.

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Diante do Fluminense, o Palmeiras terá a vantagem de decidir a vaga na final em casa, no Allianz Parque. O time alviverde teve campanha superior à do rival na fase de grupos e, por isso, garantiu o direito de disputar o jogo de volta como mandante. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

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