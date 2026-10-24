Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Bragantino

Treinador tem cinco desfalques para duelo pela 32ª rodada do Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/10/2026 17:38
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira orienta o Palmeiras no triunfo sobre o Fluminense na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (24), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha o confronto em tempo real.

➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá cinco desfalques. O lateral Jefté cumpre suspensão preventiva, enquanto o atacante Vitor Roque está fora por uma entorse no tornozelo direito e Paulinho com um trauma na panturrilha direita. Além deles, Piquerez e Andreas Pereira estão suspensos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com as ausências, o treinador português definiu a equipe com três zagueiros e promoveu mudanças na formação titular.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Mauricio e Arthur; Jhon Arias e Sosa.

Escalação do Bragantino: Tiago Volpi; Ryan, Alyx Vinicius, Gusmán Rodrigues e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Herrera.

continua após a publicidade
Arena Barueri: estádio de futebol com gramado verde e arquibancadas vazias.
Partida será disputada na Arena Barueri (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Situação das equipes no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras chega para o confronto após garantir a classificação à final da Copa Libertadores, ao eliminar o Fluminense nesta semana. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Athletico-PR por 2 a 0 na última rodada e segue na disputa pela liderança da competição.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, vem de um empate por 1 a 1 com o Remo. A equipe de Bragança Paulista busca voltar a vencer para melhorar sua posição na tabela e se aproximar dos primeiros colocados.

continua após a publicidade

Na classificação, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, com 66 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, que soma 67. Já o Red Bull Bragantino aparece na 10ª posição, com 41 pontos.

Uma vitória pode colocar o Verdão provisoriamente na liderança do Brasileirão, dependendo do resultado do Flamengo na rodada.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arbitros e atletas dos times Vasco e Corinthians posam com bola rosa antes da partida Vasco x Corinthians.

Futebol Nacional

Veja gol em Vasco x Corinthians: Puma Rodríguez abre o placar

Há 1 minuto
Dorival Júnior, técnico do São Paulo FC, aponta durante a partida.

Fora de Campo

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após empate

Há 26 minutos
Torcida do Palmeiras em Barueri

Palmeiras

Torcida do Palmeiras provoca Corinthians antes de enfrentar o Bragantino: 'Vai cair'

Há 33 minutos
Jogadores do Vitória e Athletico-PR disputam a bola durante a partida.

Futebol Nacional

Vitória empata com o Athletico-PR e ajuda o Cruzeiro

Há 37 minutos
Tite, técnico do Botafogo, em área técnica, com camisa cinza e jaqueta preta, diante de arquibancadas vermelhas.

Fora de Campo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão

Há 39 minutos
Fluminense x Chapecoense - 26/04/2026

Fluminense

Como assistir Chapecoense x Fluminense pelo Amazon Prime Video?

Há 1 hora
Mais LANCE!
Jogador do Internacional (vermelho) disputa bola com Botafogo (listras pretas e brancas) no jogo Internacional 3 x 0 Botafogo.

Botafogo joga mal e é atropelado pelo Internacional no Brasileirão

Rodrigo Garro durante partida

Contra o Vasco, Corinthians tenta evitar maior sequência sem vitórias do século

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Vasco pode ter mudanças para enfrentar o Corinthians; veja a provável escalação

Cuca comandando o Santos no ano de 2026 - (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Lateral-esquerda em alerta? Lesões afetam o setor, que deve ter improviso contra o Bahia

Jogador do Palmeiras Dribla o Jogador de Braga durante o Jogo Palmeras x Braga.

Inteligência artificial crava placar em Palmeiras x RB Bragantino no Brasileirão

São Paulo

São Paulo tem apenas 27% de aproveitamento como visitante em 2026; veja os números

Botafogo Internacional

Inteligência artificial projeta resultado em Internacional x Botafogo

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras na Libertadores

G-5 em jogo: Fluminense encara 'final' contra a lanterna Chape

Ryan, do RB Bragantino

Quem é Ryan, lateral da Seleção Sub-20 que ganha espaço no RB Bragantino e deve enfrentar o Palmeiras

Jogador Yuri Alberto em Treino ou Preparação Física

Corinthians tem oito desfalques contra o Vasco; veja relacionados

Seedorf com bola

Veja provável escalação do Corinthians diante do Vasco

Fabrício Bruno comemorando com sinal de L

Veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Remo no Brasileirão

Paulinho, atacante do Palmeiras

Mãe de Paulinho, do Palmeiras, denuncia ataques ao jogador e à família e relata intolerância religiosa