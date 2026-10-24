Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Bragantino
Treinador tem cinco desfalques para duelo pela 32ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (24), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha o confronto em tempo real.
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Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá cinco desfalques. O lateral Jefté cumpre suspensão preventiva, enquanto o atacante Vitor Roque está fora por uma entorse no tornozelo direito e Paulinho com um trauma na panturrilha direita. Além deles, Piquerez e Andreas Pereira estão suspensos.
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Com as ausências, o treinador português definiu a equipe com três zagueiros e promoveu mudanças na formação titular.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Mauricio e Arthur; Jhon Arias e Sosa.
Escalação do Bragantino: Tiago Volpi; Ryan, Alyx Vinicius, Gusmán Rodrigues e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Herrera.
Situação das equipes no Campeonato Brasileiro
O Palmeiras chega para o confronto após garantir a classificação à final da Copa Libertadores, ao eliminar o Fluminense nesta semana. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Athletico-PR por 2 a 0 na última rodada e segue na disputa pela liderança da competição.
O Red Bull Bragantino, por sua vez, vem de um empate por 1 a 1 com o Remo. A equipe de Bragança Paulista busca voltar a vencer para melhorar sua posição na tabela e se aproximar dos primeiros colocados.
Na classificação, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, com 66 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, que soma 67. Já o Red Bull Bragantino aparece na 10ª posição, com 41 pontos.
Uma vitória pode colocar o Verdão provisoriamente na liderança do Brasileirão, dependendo do resultado do Flamengo na rodada.
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