Nesta segunda-feira (26), Juca Kfouri, jornalista esportivo e especialista em futebol, criticou diretamente a atitude do Estudiantes de escalar um jogador que estava irregular para a partida disputada contra o Flamengo nas semifinais da Libertadores.

Durante o programa Posse de Bola, do UOL, o comentarista chegou a exemplificar uma situação hipotética com o Corinthians e afirmou que a regra continua sendo a mesma.

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Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores?

Para Juca, a final deve ser entre os dois times brasileiros, já que o Estudiantes acabou escalando e colocando em jogo um atleta que estava irregular de acordo com as normas da Conmebol para a disputa da Libertadores:

- Não houve um equívoco de documentação, ou não sabiam, nada disso. Os caras fizeram e sabiam que estavam errados, que estão correndo este risco. Lamento muito, mas acho que não tem outra alternativa, acho que deve ser Palmeiras e Flamengo na final - detonou o jornalista.

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Posteriormente, o especialista utilizou o Corinthians como exemplo hipotético para mencionar a existência da regra de inscrições de atletas fora da janela de transferências:

- Se for assim, o Corinthians traz o Messi para se salvar do rebaixamento e consegue. Mas não pode, não tem mais inscrição para o campeonato, está fora da janela, não pode e ponto - concluiu Juca.

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Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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O clube carioca contesta a utilização do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes no jogo de volta. O defensor argentino foi a campo respaldado por uma liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS), tribunal ligado à Fifa, obtida após a própria confederação sul-americana ter recusado o registro do atleta.

A chegada do jogador à La Plata envolveu bastidores conturbados após sua saída do Racing, marcada por atritos com o presidente Diego Milito, que resistia em negociá-lo com um concorrente direto antes do fim do contrato, em dezembro. Diante dos desfalques dos suspensos Pirez e Tomás Palacios na primeira partida contra o Flamengo, a equipe argentina desembolsou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) para fechar o negócio. O acordo ainda prevê o pagamento de taxas adicionais de US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) pela vaga na decisão e mais US$ 450 mil (R$ 2,2 milhões) em caso de conquista do título.

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O zagueiro foi registrado no campeonato nacional para substituir o lesionado Gabriel Neves. Contudo, a Conmebol negou a inclusão do atleta na Libertadores por entender que o tempo de recuperação do volante uruguaio não cumpria os requisitos do regulamento do torneio, impedindo sua atuação no confronto de ida, na Argentina. Diante da recusa, o Estudiantes recorreu ao CAS e garantiu a liberação para escalá-lo no Maracanã, onde atuou como titular na lateral esquerda até os 30 minutos da segunda etapa, quando deu lugar a Tomás Palacios.

A diretoria do Flamengo apurou que a liminar concedida pelo CAS deixava sob responsabilidade exclusiva dos argentinos os riscos jurídicos de escalá-lo em caso de questionamento posterior. Para os dirigentes rubro-negros, atuar sem o aval prévio da Conmebol fere o regulamento da própria organizadora da competição. Amparado no artigo 19 do Código Disciplinar da entidade, que estabelece a punição com placar administrativo de 3 a 0 para casos de escalação de atletas em situação irregular, o clube solicita a declaração de derrota do time argentino e a consequente alteração no finalista.