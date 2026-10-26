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Paulinho, Roque e Sosa: Palmeiras volta aos treinos e atualiza DM antes de clássico com o Santos

Elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira após vencer o Bragantino pelo Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
26/10/2026 14:23
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Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras, sorrindo, com uniforme verde-água.
Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras retomou os treinamentos na manhã desta segunda-feira (26) e iniciou a preparação para o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Em comunicado, o clube atualizou a situação física de jogadores do elenco.

+ Palmeiras faz dever de casa contra o Bragantino e joga pressão no colo do Flamengo

Paulinho permaneceu na parte interna da Academia de Futebol e segue em tratamento de um trauma na panturrilha, sofrido na partida contra o Fluminense, que garantiu ao Palmeiras a classificação para a final da Libertadores.

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Vitor Roque, desfalque nos últimos jogos em razão de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente com o restante do elenco na manhã desta segunda-feira (26) e pode ser relacionado para o clássico contra o Santos. O atacante não atua desde a goleada sobre o Corinthians, em 11 de outubro.

Ramón Sosa foi submetido a exames de imagem que detectaram uma lesão na coxa direita, sofrida na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O paraguaio será desfalque nos jogos contra Santos, nesta quarta-feira, e Vasco, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O clube não estabeleceu prazo para o retorno do atacante aos gramados.

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O restante do elenco alviverde foi a campo e realizou atividades técnicas, além de enfrentamentos em espaço reduzido, com equipes de cinco jogadores. Os titulares na vitória sobre o Bragantino fizeram trabalhos de recuperação com integrantes do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

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O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição com dois pontos de vantagem sobre o Flamengo, que enfrenta o Atlético-MG na noite desta segunda-feira.

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