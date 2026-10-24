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Leila Pereira critica Flamengo por tentar reverter eliminação na Libertadores: 'Ridículo'

Presidente do Palmeiras questionou recurso do clube carioca à Conmebol

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/10/2026 18:55
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Leila Pereira em entrevista, segurando microfone verde da TV Palmeiras.
Leila Pereira criticou atitude do Flamengo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou a decisão do Flamengo de recorrer à Conmebol para tentar reverter a eliminação diante do Estudiantes, da Argentina, na semifinal da Copa Libertadores. Em entrevista à TV Palmeiras, a dirigente classificou a atitude do clube carioca como "ridícula" e defendeu que os resultados sejam definidos dentro de campo.

O Flamengo acionou a Conmebol nesta sexta-feira (24) para contestar a utilização do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes na partida de volta da semifinal. O defensor argentino participou do confronto amparado por uma liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS), obtida após a entidade sul-americana ter recusado seu registro.

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A equipe argentina garantiu a classificação à decisão da competição após superar o clube carioca na disputa por pênaltis. Agora, o Flamengo busca uma alternativa jurídica para questionar o resultado.

— Coisa feia. Ridículo. A presidente do Palmeiras é muito sincera. O que me interessa é que o Palmeiras está em mais uma final e conseguimos esse êxito dentro das quatro linhas, isso que tem que acontecer sempre. É ridículo tentarmos subterfúgios para termos êxito, sem nenhum motivo — afirmou Leila Pereira.

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Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes
Muslera comemora após defender três pênaltis contra o Flamengo na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Leila Pereira relembra derrota para o Flamengo

Durante a entrevista, a presidente também relembrou a derrota do Palmeiras para o Flamengo na final da Libertadores de 2025, disputada em Lima, no Peru. A dirigente destacou que o clube paulista aceitou o resultado e concentrou seus esforços na preparação para a temporada seguinte.

— Ano passado estivemos em Lima, aconteceu o que aconteceu. Calçamos a sandália da humildade, trabalhamos o ano inteiro e estamos novamente numa final de Libertadores, disputando também na Copa do Brasil, brigando no Brasileirão, campeões do Paulistão — completou.

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O Palmeiras está classificado para a final da Libertadores e busca conquistar mais um título continental. Além da competição sul-americana, a equipe comandada por Abel Ferreira segue envolvida nas disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

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