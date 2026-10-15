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Flaco López exalta atuação do Palmeiras, mas lamenta gol sofrido no fim

Argentino anotou o primeiro gol da vitória alviverde sobre o Fluminense por 2 a 1

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/10/2026 00:06
Atualizado há 36 minutos
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Piquerez e Arias comemoram o gol de Flaco López em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores
Flaco López durante vitória do Palmeiras (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Flaco López deixou o gramado do Maracanã com sentimentos distintos após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite desta quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

+ Palmeiras suporta pressão, vence o Fluminense e sai na frente por vaga na final da Libertadores

O atacante destacou o desempenho alviverde fora de casa, que permite à equipe jogar pelo empate em São Paulo para avançar à final. Apesar do resultado positivo, lamentou o gol sofrido nos acréscimos, que diminuiu a vantagem palmeirense para o confronto de volta.

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- Tomamos um gol no último minuto... Acho que poderíamos ter feito um pouco melhor, mas futebol é assim, tem que aceitar. Temos que valorizar a vitória que conseguimos no Maracanã - afirmou Flaco López.

Flaco López abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, ao aproveitar um cruzamento rasteiro na área. Na etapa final, Marlon Freitas ampliou a vantagem nos minutos finais, mas o jovem Wesley Natã descontou nos acréscimos.

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As equipes terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana antes de voltarem a se enfrentar em 21 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. O confronto definirá um dos finalistas da Libertadores.

Flaco López comemora o gol marcado pelo Palmeiras sobre o Fluminense pela semifinal da Libertadores
Flaco López comemora o gol marcado pelo Palmeiras sobre o Fluminense pela semifinal da Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

➡️Veja os gols da semifinal entre Fluminense e Palmeiras

Flaco López volta a liderar a artilharia do Palmeiras

Com o gol marcado na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, Flaco López chegou a 24 na temporada. São 23 pelo clube alviverde e um pela seleção argentina, anotado em amistoso durante a última Data Fifa.

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O atacante também soma dez assistências no ano, nove delas pelo Palmeiras. Ao todo, são 34 participações em gols, marca que o coloca novamente na liderança da artilharia alviverde, posição que ocupou em 2025.

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