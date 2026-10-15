Flaco López exalta atuação do Palmeiras, mas lamenta gol sofrido no fim
Argentino anotou o primeiro gol da vitória alviverde sobre o Fluminense por 2 a 1
Flaco López deixou o gramado do Maracanã com sentimentos distintos após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite desta quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.
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O atacante destacou o desempenho alviverde fora de casa, que permite à equipe jogar pelo empate em São Paulo para avançar à final. Apesar do resultado positivo, lamentou o gol sofrido nos acréscimos, que diminuiu a vantagem palmeirense para o confronto de volta.
- Tomamos um gol no último minuto... Acho que poderíamos ter feito um pouco melhor, mas futebol é assim, tem que aceitar. Temos que valorizar a vitória que conseguimos no Maracanã - afirmou Flaco López.
Flaco López abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, ao aproveitar um cruzamento rasteiro na área. Na etapa final, Marlon Freitas ampliou a vantagem nos minutos finais, mas o jovem Wesley Natã descontou nos acréscimos.
As equipes terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana antes de voltarem a se enfrentar em 21 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. O confronto definirá um dos finalistas da Libertadores.
➡️Veja os gols da semifinal entre Fluminense e Palmeiras
Flaco López volta a liderar a artilharia do Palmeiras
Com o gol marcado na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, Flaco López chegou a 24 na temporada. São 23 pelo clube alviverde e um pela seleção argentina, anotado em amistoso durante a última Data Fifa.
O atacante também soma dez assistências no ano, nove delas pelo Palmeiras. Ao todo, são 34 participações em gols, marca que o coloca novamente na liderança da artilharia alviverde, posição que ocupou em 2025.
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