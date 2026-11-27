Sem Paulinho e com dupla titular, Palmeiras fecha preparação; veja escalação
O Verdão treinou na tarde desta sexta-feira (27) e encerrou a última atividade antes de enfrentar o Estudiantes, pela decisão da Copa Libertadores
O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira (27) e fechou preparação para enfrentar o Estudiantes, pela decisão da Copa Libertadores. Paulinho não participou das atividades e não será relacionado para a partida do próximo sábado.
Murilo e Piquerez, por sua vez, avançaram no processo de transição física e serão titulares diante da equipe Argentina. O zagueiro formará trio ao lado de Gustavo Gómez e Barboza, enquanto o Uruguai será o ala pela esquerda.
No meio de campo, Marlon Freitas e Lucas Evangelista correm à frente na disputa com Andreas Pereira. Já no ataque, o Palmeiras deve ter Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Com isso, Mauricio será opção no banco de reservas.
A direção alviverde optou por utilizar as instalações do Albion, que fica próximo ao hotel onde a delegação está hospedada em Montevidéu.
Provável escalação
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
Paulinho e outros quatro serão cortados dos 28 relacionados
O Palmeiras desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, nesta quarta-feira (25), com 28 jogadores para a final da Libertadores contra o Estudiantes, no Estádio Centenário. Abel Ferreira precisará cortar cinco nomes da relação para definir os 23 jogadores disponíveis para a decisão.
Paulinho, que será um dos cortados, ainda não retomou os treinamentos com o grupo e não entrará em campo. O atacante segue em recuperação de um trauma na panturrilha, sofrido ainda na semifinal, e não voltará a atuar em 2026. No desembarque da delegação, o atacante desceu do ônibus mancando.
Veja os 28 jogadores que viajaram com o Palmeiras
Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Bruno Bertinato.
Zagueiros: Benedetti, Murilo, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Alexander Barboza.
Laterais: Khellven, Agustín Giay, Arthur e Joaquín Piquerez.
Meio-campistas: Larson, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Emiliano Martínez e Luis Pacheco.
Atacantes: Erick Belé, Paulinho, Felipe Anderson, Maurício, Jhon Arias, Flaco López, Vitor Roque, Heittor, Fabiano e Ramón Sosa.
Final entre Palmeiras e Estudiantes
Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela final da Libertadores. Será a segunda decisão entre os clubes na história da competição. No primeiro encontro, em 1968, os argentinos levaram a melhor e ficaram com o título.
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