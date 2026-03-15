Palmeiras vence o Mirassol com gol de Flaco López em noite de retorno ao Allianz

O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo (15), pelo Brasileirão, no retorno da equipe ao Allianz Parque em 2026, após iniciar a temporada na Arena Barueri devido à reforma no gramado sintético.

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Flaco López, em belo chute de fora da área, marcou o único gol da partida e chegou a nove tentos na temporada, além de três assistências. Com o resultado, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, empatou em pontos com o líder São Paulo, que ainda joga na rodada. Já o Mirassol, com a derrota, deixou a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Mirassol?

O contato inicial do Palmeiras com seu torcedor no Allianz Parque após meses em Barueri não foi de bom futebol. A equipe visitante foi responsável por controlar o ritmo e a posse de bola nos 45 minutos iniciais. A dominância, no entanto, não se traduziu em chances claras de gol, com Carlos Miguel pouco acionado.

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Em uma de suas escapadas com espaço para conduzir na intermediária rival, Flaco López acertou um ótimo chute de fora da área com a perna esquerda e, novamente, apareceu quando o time mais precisou do atacante.

O Mirassol, atrás no placar, tentou pressionar e viu dois de seus titulares receberem cartões amarelos. Novidade na escalação, o jovem Arthur foi um dos destaques do primeiro tempo, assim como Giay. Arias, bastante acionado, demonstrou futebol aquém do esperado.

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Flaco López seguiu como o melhor jogador do Palmeiras na segunda etapa, enquanto o futebol apresentado foi o mesmo da primeira: burocrático e sem grande inspiração, principalmente entre os jogadores ofensivos. O argentino teve duas chances para voltar a balançar as redes, mas não conseguiu transformá-las em gols.

Em vantagem no placar, Abel Ferreira optou por rodar as peças após os dez minutos. Entre os substituídos, Arthur, Andreas Pereira e Jhon Arias. O Mirassol ensaiou uma blitz a partir dos acréscimos e reclamou da cera de Carlos Miguel, que deixou o Allianz amarelado.

O placar permaneceu inalterado no retorno do Palmeiras à sua casa, garantindo três pontos na corrida pela liderança do Brasileirão. Em seis jogos do torneio nacional, são quatro vitórias e apenas uma derrota, quando atuou com time misto no Rio de Janeiro após conquistar o título do Campeonato Paulista pela 27ª vez na história.

Andreas Pereira e Flaco López comemoram gol do Palmeiras contra o Mirassol, no Allianz Parque, em jogo válido pelo Brasileirão (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)

O que vem por ai?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), quando recebe o Botafogo no Allianz Parque. Já o Mirassol encara o Coritiba, às 20h, no Maião. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica

⚽PALMEIRAS 1 X 0 MIRASSOL

🏆BRASILEIRÃO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 15 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Cartão amarelo: Carlos Miguel (PAL); Reinaldo, Igor Formiga, Negueba e Neto Moura (MIR)

🟥 Cartão vermelho: -

🥅Gols: Flaco López (PAL)

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno César Chaves Vieira

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas (Larson), Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Mauricio (Emi Martínez) e Jhon Arias (Felipe Anderso); Allan e Flaco López.

MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); Aldo Filho, Neto Moura (Gabriel Pires) e Shaylon (Alesson); Negueba, André Luis (Nathan Fogaça) e Carlos Eduardo (Tiquinho).

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