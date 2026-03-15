Palmeiras vence o Mirassol com gol de Flaco López em noite de retorno ao Allianz
Alviverde volta a conquistar três pontos após derrota e quebra de invencibilidade diante do Vasco na última rodada
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O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo (15), pelo Brasileirão, no retorno da equipe ao Allianz Parque em 2026, após iniciar a temporada na Arena Barueri devido à reforma no gramado sintético.
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Flaco López, em belo chute de fora da área, marcou o único gol da partida e chegou a nove tentos na temporada, além de três assistências. Com o resultado, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, empatou em pontos com o líder São Paulo, que ainda joga na rodada. Já o Mirassol, com a derrota, deixou a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Mirassol?
O contato inicial do Palmeiras com seu torcedor no Allianz Parque após meses em Barueri não foi de bom futebol. A equipe visitante foi responsável por controlar o ritmo e a posse de bola nos 45 minutos iniciais. A dominância, no entanto, não se traduziu em chances claras de gol, com Carlos Miguel pouco acionado.
Em uma de suas escapadas com espaço para conduzir na intermediária rival, Flaco López acertou um ótimo chute de fora da área com a perna esquerda e, novamente, apareceu quando o time mais precisou do atacante.
O Mirassol, atrás no placar, tentou pressionar e viu dois de seus titulares receberem cartões amarelos. Novidade na escalação, o jovem Arthur foi um dos destaques do primeiro tempo, assim como Giay. Arias, bastante acionado, demonstrou futebol aquém do esperado.
Flaco López seguiu como o melhor jogador do Palmeiras na segunda etapa, enquanto o futebol apresentado foi o mesmo da primeira: burocrático e sem grande inspiração, principalmente entre os jogadores ofensivos. O argentino teve duas chances para voltar a balançar as redes, mas não conseguiu transformá-las em gols.
Em vantagem no placar, Abel Ferreira optou por rodar as peças após os dez minutos. Entre os substituídos, Arthur, Andreas Pereira e Jhon Arias. O Mirassol ensaiou uma blitz a partir dos acréscimos e reclamou da cera de Carlos Miguel, que deixou o Allianz amarelado.
O placar permaneceu inalterado no retorno do Palmeiras à sua casa, garantindo três pontos na corrida pela liderança do Brasileirão. Em seis jogos do torneio nacional, são quatro vitórias e apenas uma derrota, quando atuou com time misto no Rio de Janeiro após conquistar o título do Campeonato Paulista pela 27ª vez na história.
O que vem por ai?
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), quando recebe o Botafogo no Allianz Parque. Já o Mirassol encara o Coritiba, às 20h, no Maião. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.
Ficha Técnica
⚽PALMEIRAS 1 X 0 MIRASSOL
🏆BRASILEIRÃO - 6ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 15 de março, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
🟨 Cartão amarelo: Carlos Miguel (PAL); Reinaldo, Igor Formiga, Negueba e Neto Moura (MIR)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Flaco López (PAL)
ARBITRAGEM
🗣️ Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno César Chaves Vieira
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas (Larson), Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Mauricio (Emi Martínez) e Jhon Arias (Felipe Anderso); Allan e Flaco López.
MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); Aldo Filho, Neto Moura (Gabriel Pires) e Shaylon (Alesson); Negueba, André Luis (Nathan Fogaça) e Carlos Eduardo (Tiquinho).
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