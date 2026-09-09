O presidente da LDU, Isaac Álvarez, concedeu entrevista horas antes do duelo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras e criticou o gramado sintético do Nubank Parque, palco da partida desta quarta-feira (9).

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Na visão do dirigente, o material utilizado no estádio alviverde "não é muito amigável" aos jogadores. Álvarez afirmou que o gramado sintético pode provocar lesões ou complicações médicas, especialmente nas articulações dos joelhos.

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- Existem experiências em situações que acontecem no mundo, não apenas no caso do estádio do Palmeiras. Me parece que Botafogo também tem um estádio com gramado sintético e, em outros países, outros times também têm. E o conceito é que ele (gramado sintético) não é muito amigável, principalmente para a parte de articulação dos joelhos - Isaac Álvarez, em entrevista à ESPN.

- Sente-se um impacto fote e não é a mesma coisa. Por mais que seja um gramado sintético, é um gramado rígido. Não é o gramado natural, que é muito mais adequado para o desempenho dos jogadores. Muitos deles sentiram lesões, sabemos disso em muitos casos, principalmente no que diz respeito à mudança de direção, aos movimentos bruscos dos joelhos ou dos tornozelos, e às vezes isso também causou algum tipo de lesão - completou.

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Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar pela Libertadores. Na última temporada, o Alviverde eliminou os equatorianos nas semifinais. No jogo de ida, em Quito, o Palmeiras perdeu por 3 a 0. Na volta, em São Paulo, goleou por 4 a 0 e garantiu a classificação para a final.

Para a partida, Abel Ferreira não terá quatro jogadores à disposição. Andreas Pereira cumpre o segundo jogo de suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Cerro Porteño, enquanto os atacantes Paulinho e Ramón Sosa e o lateral Jefté seguem lesionados.

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Rapahel Veiga durante partida entre Palmeiras e LDU, no Nubank Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores 2025 (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

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