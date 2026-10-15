Auxiliar de Abel nega falta de atenção do Palmeiras e cita desgaste do elenco
Vitor Castanheira concedeu entrevista coletiva após vitória por 2 a 1 no Maracanã
Vitor Castanheira foi responsável por conceder entrevista coletiva após vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 2 a 1 na noite da última quarta-feira (14), pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores.
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Para o auxiliar de Abel Ferreira, o gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo não foi consequência de desatenção do Palmeiras. Segundo Castanheira, os jogadores estavam bem posicionados no lance, e o desgaste físico provocado pela sequência de jogos após a Data Fifa pode ter contribuído para o gol do Fluminense.
- Não diria falta de concentração. O desgaste físico é evidente, tivemos um jogo dois dias antes com toda a carga emocional que tem (contra o Corinthians), acaba por ter um desgaste. Tenho que olhar melhor, mas a equipe estava bem posicionada, não conseguiu evitar o gol - explicou.
Castanheira afirmou que o objetivo inicial do Palmeiras no Maracanã era conter a pressão ofensiva do Fluminense, que contou com o apoio de mais de 60 mil torcedores. Com a vitória por 2 a 1, o time alviverde chega ao jogo de volta, no Nubank Parque, podendo empatar para garantir a classificação.
- O propósito era defender bem, transitarmos com qualidade, ter um bocadinho de bola e Flaco (López) estar lá, mais agudo, mais na frente. Mais 90 minutos, bom resultado aqui para agora podermos finalizar em casa - iniciou.
- Sofremos um gol em cima da hora, mas estamos no meio de uma eliminatória e contra uma equipe que joga bem por dentro. Então, queríamos principalmente fechar as linhas. Acho que, nesse quesito, acabamos por ser bem-sucedidos. Faltou um bocadinho mais de critério com a bola - completou.
➡️Veja os gols da semifinal entre Fluminense e Palmeiras
Após cumprir suspensão pela expulsão na partida que garantiu a classificação diante da LDU, Abel Ferreira voltará à beira do gramado no jogo de volta da semifinal. Antes disso, o Palmeiras visita o Athletico neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.
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