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Arias comenta vaias no Maracanã e valoriza vantagem do Palmeiras sobre o Fluminense

Colombiano volta a reencontrar ex-equipe no jogo de ida da semifinal da Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/10/2026 06:15
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Arias reclamando com a camisa do Palmeiras
Arias foi vaiado por torcedores do Fluminense na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Jhon Arias deixou o Maracanã com uma vitória em mais um reencontro com a torcida do Fluminense. Na última quarta-feira (14), o Palmeiras venceu por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Libertadores e volta a São Paulo com a possibilidade de empatar para garantir vaga em mais uma decisão do torneio.

+ Palmeiras suporta pressão, vence o Fluminense e sai na frente por vaga na final da Libertadores

Em entrevista ainda no gramado, Arias comentou as vaias recebidas desde o aquecimento e relembrou sua trajetória no Fluminense, clube que defendeu antes de se transferir para o futebol inglês após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

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- Eu sou um cara que venci por esse clube (Fluminense), estou na história. São coisas que ninguém pode apagar. Como falei, hoje, no futebol, defendo outra instituição, na qual estou muito feliz - afirmou Jhon Arias.

Arias valorizou a vantagem construída pelo Palmeiras fora de casa e destacou a qualidade do adversário. O colombiano também elogiou a força do elenco alviverde, que segue na disputa de três competições nesta reta final de temporada.

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- O grande objetivo era vencer. Sabíamos que seria difícil. Claramente, o Fluminense tem seus méritos para estar na semifinal também, mas a gente (Palmeiras) vem demonstrando a força do nosso elenco. Hoje, acho que mostramos mais uma vez. Tomara que, na próxima quarta-feira, a gente consiga se classificar - completou o colombiano.

Time do Palmeiras comemorando
Jhon Arias comemora gol do Palmeiras sobre o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, ao lado dos companheiros (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️Veja os gols da semifinal entre Fluminense e Palmeiras

Palmeiras e Fluminense voltam a se enfrentar em 21 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Antes disso, as duas equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana.

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