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Andreas quebra silêncio sobre expulsão no jogo do Palmeiras

Atleta desculpou-se com torcedores palmeirenses

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/10/2026 10:17
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Meio-campista desfalcará o Verdão no próximo confronto (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)
Meio-campista desfalcará o Verdão no próximo confronto (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Andreas Pereira reconheceu o erro que cometeu na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no último sábado (17), e pediu desculpas aos companheiros após ser expulso ainda no 1º tempo. Apesar de ter deixado a equipe em desvantagem numérica durante toda a etapa final, o meio-campista não deve sofrer multa do clube pela expulsão.

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O Bolavip Brasil apurou que, a princípio, o Palmeiras não avalia aplicar uma punição financeira ao camisa 8. A decisão ocorre após o meio-campista admitir que se equivocou no lance que resultou no segundo cartão amarelo, em uma partida fundamental para as pretensões alviverdes na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

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O que aconteceu no lance de Andreas, do Palmeiras

Aos 42 minutos do primeiro tempo, uma bola havia sido arremessada por um torcedor e caiu próximo ao meio-campista durante uma troca de passes do Athletico-PR no campo de ataque. O palmeirense chutou a bola extra na direção de Luiz Gustavo, jogador do Furacão que estava com a posse da pelota. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli interpretou a atitude como infração e aplicou o segundo cartão amarelo ao jogador.

Na zona mista da Arena da Baixada, Andreas explicou que agiu por instinto ao perceber uma segunda bola no gramado. O camisa 8 já havia sido advertido aos 21 minutos da primeira etapa, após cometer uma falta dura em Jadson:

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- Foi um instinto meu. Vi a bola na frente e dei um tapinha. Eu errei, deixei meus companheiros em dificuldade. Tem que enaltecer o que eles fizeram por mim; batalharam e conseguimos um resultado muito difícil - afirmou Andreas Pereira durante entrevista na zona mista.

Após reconhecer a falha, Andreas destacou a capacidade de superação dos companheiros e afirmou que já havia se desculpado com o grupo. O meia também reforçou a necessidade de deixar o episódio para trás e concentrar as atenções na sequência da temporada.

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A expulsão gerou reclamações entre os palmeirenses, que questionaram a continuidade da jogada após a entrada da segunda bola no campo. A regra, porém, não prevê a interrupção automática em toda situação desse tipo: cabe à arbitragem avaliar se o elemento externo interfere no andamento da partida.

Jogador do Palmeiras foi expulso na primeira etapa (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Jogador do Palmeiras foi expulso na primeira etapa (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Verdão valoriza vitória e não planeja multa

Mesmo com um jogador a menos durante todo o 2º tempo, o Palmeiras conseguiu sustentar a vantagem e confirmou uma vitória importante na corrida pelo título brasileiro. O resultado levou a equipe aos 66 pontos, colocando o time na liderança provisória, à espera do confronto do Flamengo, que soma 64 pontos e enfrenta o Bahia neste domingo (18).

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Embora a atitude de Andreas tenha complicado o planejamento da equipe, o Alviverde não trabalha, neste momento, com a possibilidade de aplicar uma multa ao meio-campista, conforme a apuração da nossa reportagem.

O cartão vermelho, por outro lado, tem consequência esportiva imediata: Andreas será desfalque do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), em São Paulo. Abel Ferreira terá de buscar alternativas para manter o desempenho da equipe na reta decisiva do Brasileirão.

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