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Escalação: Palmeiras finaliza preparação para encarar o Fluminense e pode ter mudanças

Abel Ferreira comandou o último treino antes do duelo pelo Brasileirão; Palmeiras tem dúvidas e pode apresentar novidades no time titular

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
14/08/2026 14:36
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Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
Treino do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O líder Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fluminense, marcado para este sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão.

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A comissão técnica pode optar por algumas mudanças pontuais pensando na decisão da Libertadores no meio da semana e também em aumentar a gordura na ponta da tabela ou, ao menos, manter a diferença de seis pontos para o Flamengo, segundo colocado que tem um jogo a menos no Nacional.

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A tendência é que o zagueiro Barboza, contratado há pouco tempo e que rapidamente ganhou espaço no time, não seja titular. Isso porque o jogador se recupera de um trauma no pé recentemente e, contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira (12), deixou o Nubank Parque mancando.

Bruno Fuchs foi a campo e pode ser relacionado para a partida contra os cariocas. Gustavo Gómez , por sua vez, está recuperado de lesão muscular, entrou nos minutos finais da última partida e pode aparecer entre os titulares.

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Por outro lado, o lateral-direito Khellven e o atacante Paulinho seguem cumprindo cronograma na parte interna e também no gramado sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e ainda são desfalques da equipe de Abel Ferreira.

Na última atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro, após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram atividades com ênfases específicas como posse de bola, marcação, aproximação e construção de jogadas, além de, na parte final, participarem de um recreativo.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Jogadores do Palmeiras durante treino na Academia de Futebol
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)


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