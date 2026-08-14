Escalação: Palmeiras finaliza preparação para encarar o Fluminense e pode ter mudanças
Abel Ferreira comandou o último treino antes do duelo pelo Brasileirão; Palmeiras tem dúvidas e pode apresentar novidades no time titular
O líder Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fluminense, marcado para este sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão.
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A comissão técnica pode optar por algumas mudanças pontuais pensando na decisão da Libertadores no meio da semana e também em aumentar a gordura na ponta da tabela ou, ao menos, manter a diferença de seis pontos para o Flamengo, segundo colocado que tem um jogo a menos no Nacional.
A tendência é que o zagueiro Barboza, contratado há pouco tempo e que rapidamente ganhou espaço no time, não seja titular. Isso porque o jogador se recupera de um trauma no pé recentemente e, contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira (12), deixou o Nubank Parque mancando.
Bruno Fuchs foi a campo e pode ser relacionado para a partida contra os cariocas. Gustavo Gómez , por sua vez, está recuperado de lesão muscular, entrou nos minutos finais da última partida e pode aparecer entre os titulares.
Por outro lado, o lateral-direito Khellven e o atacante Paulinho seguem cumprindo cronograma na parte interna e também no gramado sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e ainda são desfalques da equipe de Abel Ferreira.
Na última atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro, após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram atividades com ênfases específicas como posse de bola, marcação, aproximação e construção de jogadas, além de, na parte final, participarem de um recreativo.
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Provável escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
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