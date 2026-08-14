Vitor Roque busca recuperar ritmo e encerrar longo jejum de gols no Palmeiras Camisa 9 de Abel Ferreira quer voltar à boa fase depois de passar por cirurgia no tornozelo

O centroavante Vitor Roque ainda busca melhorar seu melhor ritmo de jogo depois de passar por cirurgia no tornozelo esquerdo antes da Copa do Mundo, há quase três meses. O camisa 9 do Palmeiras se recuperou durante o período de pausa para o torneio e retornou aos gramados no mês passado, mas de forma gradual.

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Contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira (12), o Tigrinho foi titular e fez seu sexto jogo desde o retorno da lesão, no dia 26 de julho. Na partida pela Libertadores, Vitor Roque passou em branco, e o jejum já vem incomodando: são 160 dias sem balançar as redes, sendo a última vez na final do Paulistão, contra o Novorizontino, no dia 8 de março.

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O tempo de jejum, no entanto, não reflete um número alto de jogos em campo. Desde então, com a lesão no tornozelo, acabou de fora por vários confrontos e, depois, passou por cirurgia. Sendo assim, Vitor Roque só entrou em campo em 10 oportunidades.

– É muito difícil voltar de uma cirurgia, dois, três meses parado, em busca de ritmo – disse Vitor Roque, depois da partida contra os paraguaios, no Nubank Parque, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

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– Foi um dos meus melhores jogos, com mais minutagem, onde pude correr bem, ajudar a equipe. Agora é seguir nos treinamentos, continuar com a fisioterapia e estar 100% para ajudar o Palmeiras – completou o camisa 9.

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O Palmeiras costuma adotar esse tipo de postura em relação a jogadores que passaram por cirurgia. Também tem sido assim com Paulinho. Vitor Roque, por sua vez, teve uma lesão menos grave e com tempo de recuperação menor.

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Após seu retorno, o camisa 9 foi reserva durante os três primeiros do Palmeiras, contra Atlético-MG, Vitória e Fortaleza, respectivamente. Depois, retomou seu posto de titular ao lado de Flaco López na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza. Na partida seguinte, ficou na reserva contra o Internacional, retornando ao time titular contra o Cerro Porteño, nesta semana.

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Abel Ferreira elogia Vitor Roque

Depois do empate com o Cerro Porteño, o técnico Abel Ferreira elogiou o jogador e admitiu que foi a melhor partida desde que o Tigrinho voltou da cirurgia.

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– É bom ver o Roque de volta, o López de volta. O Roque para mim fez um belíssimo jogo, mas está guardado para a hora certa, como no Paulistão, que fez um gol que deu um título já. Bom ver os jogadores de volta, o López participar em uma competição. Bom ver – afirmou o treinador português.

(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)



