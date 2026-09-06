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Abel, do Palmeiras, aborda polêmica com microfone e dispara: 'O que querem com isso?'

Treinador esteve à beira do gramado no jogo contra o Botafogo após receber efeito suspensivo no último sábado (5)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/09/2026 22:18
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Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, utilizou a coletiva de imprensa após o empate sem gols com o Botafogo para citar os microfones à beira do gramado do Nilton Santos. Na sua visão, os materiais foram posicionados de maneira proposital próximos à sua área técnica, a fim de que ele os chutasse novamente, assim como ocorreu na partida contra o Mirassol.

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- Eu tinha três microfones ao meu lado, prontinhos para os erros da arbitragem e eu poder chutar. Foi feito de propósito. Só que, dessa vez, eu consegui controlar os demônios dentro de mim - questionou.

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No último domingo, Abel Ferreira chutou um dos microfones durante a partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter sido punido pela arbitragem durante o jogo, o treinador alviverde foi julgado pelo STJD, que o condenou a dois jogos de suspensão.

O Palmeiras recorreu da decisão e conseguiu efeito suspensivo para o treinador, que foi liberado para comandar a equipe no Rio de Janeiro. A medida vale até novo julgamento pelo Pleno, ainda sem data definida.

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- E vou dizer mais, porque me sinto no direito. Vocês veem microfone na Champions League? No Mundial de Clubes? Na Liga Europa? Nos campeonatos europeus? Por que aqui tem? O que querem com isso? Fazer manchetes? - completou o treinador.

Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras
Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

Com o empate por 0 a 0 no Nilton Santos, o Palmeiras perdeu a liderança para o Flamengo, que agora soma 54 pontos, contra 53 do Alviverde. A equipe de Abel Ferreira volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando recebe a LDU, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

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