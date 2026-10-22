Abel Ferreira preferiu não acompanhar a disputa por pênaltis que garantiu ao Palmeiras mais uma classificação à final da Libertadores. A decisão não é novidade para o treinador, que disputará sua quarta final da principal competição de clubes da América do Sul.

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Assim como nas quartas de final, o Palmeiras precisou da disputa por pênaltis para garantir a classificação. Abel Ferreira afirmou que não existe uma "receita mágica" para vencer as cobranças e ressaltou a dificuldade de assumir a responsabilidade em um momento de tanta pressão.

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- Não existe receita mágica. Já perdi tantas vezes… Vou criar um protocolo e pronto. Sabemos que podemos ganhar ou perder. Nenhum treinador do mundo tem uma receita mágica. Nessa situação dos pênaltis, é fundamental que os batedores façam os gols e que nosso goleiro defenda uma cobrança. É muito difícil, por mais que você treine - explicou Abel Ferreira.

- Já tive conversas com nossa presidente, nosso diretor. Não consigo treinar a intensidade emocional.

Ao comentar as defesas de Carlos Miguel na disputa por pênaltis, Abel Ferreira recorreu à metáfora do herói e do vilão para explicar como a avaliação sobre um jogador pode mudar de acordo com seu desempenho. O treinador também elogiou a capacidade de resiliência do goleiro, decisivo na última quarta-feira (21), após falhar no jogo de ida, no Maracanã.

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- O que vai na cabeça dele (Carlos Miguel) é: "Se eu falhar, vão me matar". Aqui tem muito a tendência de o herói e o vilão. Todos nós sabemos que o Carlos Miguel pode fazer melhor do que fez no último jogo, mas nós só estamos jogando contra o Fluminense porque ele defendeu os pênaltis contra a LDU, porque senão não estaríamos aqui. Isso faz parte do crescimento de um atleta, o erro. Os atletas erram, o que importa é como lidar com o erro - detalhou.

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O Palmeiras é o primeiro finalista da Libertadores de 2026. A equipe aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes para conhecer seu adversário na decisão. A final está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no mesmo palco da conquista alviverde em 2021.