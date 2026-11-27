Torcedores do Estudiantes recorreram à chamada "zika reversa" ao projetar a final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para este sábado (28). Em entrevista à reportagem do Lance!, diversos argentinos apontaram o time alviverde como favorito ao título e chegaram a tratá-lo como campeão antecipado.

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Um deles, inclusive, aproveitou para parabenizar os palmeirenses pelo título, mesmo um dia antes da decisão. Ao comentar o placar, foi direto: 6 a 0 Palmeiras.

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- O clima está muito bom, porque amanhã o Palmeiras vai ganhar por 6 a 0. Tudo vai ser uma festa (risos). Já estamos os parabenizamos com antecedência. Estamos chegando hoje (torcida do Estudiantes) com bastante gente. Amanhã chegam todos os ônibus. Viemos um dia antes, mas estamos chegando - disse Ima, torcedor do Estudiantes.

Outro torcedor, por sua vez, destacou a satisfação de ver o Estudiantes novamente em uma final de Libertadores. A última participação do clube argentino na decisão havia ocorrido em 2009, quando venceu o Cruzeiro e conquistou o quarto título continental de sua história.

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- Sensação é rara. Uma final depois de tanto tempo, muito esperada, maravilhoso. Tomara que seja uma boa partida e o triunfo seja para La Plata, assim como a Copa. Longa (a viagem para Montevidéu), muita gente. Na fronteira muito calor, estou com a família. Estou achando a cidade cara, o câmbio. Tudo parcelado - afirmou.

Já seu filho, que carregava uma bandeira do Estudiantes, foi mais modesto ao comentar o placar da final. Para o pequeno torcedor, será uma vitória simples para o lado argentino, com gol do atacante Carrillo.

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- Sim. O estudiantes vai ganhar de 1 a 0 com gol de Carrillo - destacou de forma tímida.

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Para a decisão, Abel Ferreira contará com os retornos de Piquerez e Murilo. Paulinho, por sua vez, segue em tratamento e não será relacionado para a partida.